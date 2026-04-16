Giá trị lớn của toan tính mới

Giới truyền thông đưa tin Tổng thống Prabowo Subianto đã đồng ý thỏa thuận, trong khi Bộ Quốc phòng Indonesia cho biết hai bên mới chỉ trao đổi cho nhau dự thảo về một bản tuyên bố ý định liên quan, trực tiếp phủ nhận thông tin của giới truyền thông, nhưng gián tiếp xác nhận hai nước đang có cùng ý định.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth (phải) chủ trì lễ đón tiếp dành cho Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin tại Lầu Năm Góc vào ngày 13.4.2026 ảnh: reuters

Đây có thể xem là toan tính có giá trị lớn đối với cả hai phía. Chắc chắn phía Indonesia sẽ không đáp ứng yêu cầu máy bay quân sự của Mỹ được cấp kiểu "cho phép khống" để tùy ý bay qua không phận của Indonesia, mà sẽ chỉ xem xét từng lần cụ thể nhưng rõ ràng đã lộ ý đáp ứng thuận lợi yêu cầu của Washington. Một thỏa thuận như thế giúp Mỹ hoạt động quân sự hiệu quả hơn ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt ở khu vực Biển Đông và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Thời gian qua, định hướng đối ngoại của ông Subianto là tăng cường quan hệ với tất cả các đối tác lớn, nhưng đồng thời cân bằng quan hệ giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc. Cho nên việc công khai hóa toan tính mới vào thời điểm trước khi thăm Nga chắc chắn khiến cho phía Mỹ hài lòng. Ông dường như chủ ý dùng việc đáp ứng cái Mỹ cần ở Indonesia để cân bằng với những cái Indonesia cần ở Nga và Trung Quốc.

Cho dù hiện vẫn còn khá sơ khai, toan tính mới trên của Mỹ và Indonesia cũng đã cho thấy hai bên đang hướng tới cấp độ tin cậy chiến lược mới.