Thế giới

Giá trị lớn của toan tính mới

PHẠM LỮ
PHẠM LỮ
16/04/2026 07:19 GMT+7

Đúng vào dịp Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto sắp công du Nga gặp Tổng thống chủ nhà Vladimir Putin, Mỹ và Indonesia đều đưa tin là bắt đầu thương thảo về một thỏa thuận hợp tác quân sự cho phép máy bay quân sự của Mỹ bay qua không phận của Indonesia.

Giới truyền thông đưa tin Tổng thống Prabowo Subianto đã đồng ý thỏa thuận, trong khi Bộ Quốc phòng Indonesia cho biết hai bên mới chỉ trao đổi cho nhau dự thảo về một bản tuyên bố ý định liên quan, trực tiếp phủ nhận thông tin của giới truyền thông, nhưng gián tiếp xác nhận hai nước đang có cùng ý định.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth (phải) chủ trì lễ đón tiếp dành cho Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin tại Lầu Năm Góc vào ngày 13.4.2026

Đây có thể xem là toan tính có giá trị lớn đối với cả hai phía. Chắc chắn phía Indonesia sẽ không đáp ứng yêu cầu máy bay quân sự của Mỹ được cấp kiểu "cho phép khống" để tùy ý bay qua không phận của Indonesia, mà sẽ chỉ xem xét từng lần cụ thể nhưng rõ ràng đã lộ ý đáp ứng thuận lợi yêu cầu của Washington. Một thỏa thuận như thế giúp Mỹ hoạt động quân sự hiệu quả hơn ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt ở khu vực Biển Đông và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Thời gian qua, định hướng đối ngoại của ông Subianto là tăng cường quan hệ với tất cả các đối tác lớn, nhưng đồng thời cân bằng quan hệ giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc. Cho nên việc công khai hóa toan tính mới vào thời điểm trước khi thăm Nga chắc chắn khiến cho phía Mỹ hài lòng. Ông dường như chủ ý dùng việc đáp ứng cái Mỹ cần ở Indonesia để cân bằng với những cái Indonesia cần ở Nga và Trung Quốc.

Cho dù hiện vẫn còn khá sơ khai, toan tính mới trên của Mỹ và Indonesia cũng đã cho thấy hai bên đang hướng tới cấp độ tin cậy chiến lược mới. 

Tin liên quan

Tổng thống Vladimir Putin gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh

Tổng thống Vladimir Putin gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh

Hôm 4.2, tại cuộc hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình , Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh quan hệ Nga-Trung gắn bó và khăng khít, trong bối cảnh hai nước đối mặt sức ép của phương Tây về nhiều vấn đề.

Tổng thống Nga Vladimir Putin sắp công du Trung Đông

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đối đầu bao nhiêu đối thủ tranh cử?

