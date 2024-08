Giá USD hôm nay 12.8.2024: Đô tự do tăng chiều bán ra

Sáng 12.8, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.256 đồng, giảm 4 đồng so với cuối tuần qua. Ngược lại, giá USD tại Vietcombank tăng vọt khi mua chuyển khoản ở mức 25.040 đồng và bán ra 25.380 đồng, tăng 110 đồng so với cuối tuần qua. Trong khi đó, ngân hàng Eximbank mua USD với giá 24.940 đồng và bán ra 25.270 đồng, giảm 10 đồng…

Giá USD tự do duy trì giá mua ở mức 25.540 đồng nhưng chiều bán ra tăng thêm 10 đồng, lên 25.640 đồng so với cuối tuần qua.

Giá USD tự do sáng 12.8 NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới đi ngang vào sáng đầu tuần, chỉ số USD-Index đứng yên ở mức 102,97 điểm. Thị trường tài chính thế giới đã trải qua một tuần hỗn loạn, đồng bạc xanh cũng lao dốc khi các đồng tiền như yen Nhật và fran Thụy Sĩ tăng vọt lên mức cao nhất kể từ đầu năm vào thứ hai tuần trước. Tuy nhiên trong cuối tuần, giá USD hồi phục trở lại.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà đầu tư dự báo khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản trong tháng 9 đã giảm từ 85% vào đầu tuần trước xuống còn 54% vào ngày 9.8. Tuy nhiên, thị trường vẫn hy vọng Fed sẽ giảm lãi suất tổng cộng 100 điểm cơ bản trong năm nay.

Fed đã giữ lãi suất chuẩn trong phạm vi 5,25 - 5,5% trong hơn một năm qua. Đây là mức lãi suất cao nhất trong hơn hai thập kỷ. Trong những ngày gần đây, Chủ tịch Fed - Jerome Powell và một số quan chức ngân hàng trung ương khác đã phát tín hiệu rằng họ sẵn sàng hạ lãi suất, mặc dù chưa cung cấp chi tiết về mức độ và thời điểm giảm. Nếu lãi suất đi xuống thì đồng USD cũng nhiều khả năng sẽ giảm mạnh...