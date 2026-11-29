Sáng 29.11, giá USD tại các ngân hàng thương mại ghi nhận tiếp tục đà tăng suốt tuần. Chẳng hạn, Ngân hàng Vietcombank mua chuyển khoản lên 25.650 đồng, bán ra 26.030 đồng, tăng 50 đồng so với cuối tuần trước; Ngân hàng ACB cũng tăng 30 đồng, đưa giá mua vào lên 25.660 đồng và bán ra 26.020 đồng...

Cùng chiều USD, nhiều ngoại tệ khác cũng tăng như giá euro tại Vietcombank tăng 53 đồng so với cuối tuần trước khi mua vào 27.912 đồng, bán ra lên 29.090 đồng; bảng Anh tăng 98 đồng khi mua vào 33.352 đồng và bán ra lên 34.421 đồng; yen Nhật cũng tăng 0,33 đồng và mua vào 157,51 đồng, bán ra lên 167,01 đồng.

Giá USD tiếp tục tăng cao trong tuần ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá USD tiếp tục tăng cao. Chỉ số USD-Index lên 104,04 điểm, tăng 0,2 điểm so với cuối tuần trước. Đồng USD vẫn ở gần mức cao nhất trong 22 tháng, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ cũng bật tăng từ các mức thấp gần đây.

Đồng bạc xanh nhận được sự hỗ trợ từ hàng loạt chỉ báo kinh tế quan trọng của Mỹ được công bố trong tuần. Các số liệu này củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất ngay trong cuộc họp tháng 12, qua đó giữ lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ ở mức cao và thu hút dòng vốn toàn cầu chảy mạnh vào USD. Song song đó, căng thẳng quân sự leo thang giữa Mỹ và Iran cũng kích hoạt tâm lý phòng thủ, thúc đẩy dòng tiền tìm đến đồng bạc xanh như một tài sản trú ẩn an toàn. Theo một số nhà phân tích quốc tế, Fed vẫn đang tăng lãi suất, lợi suất thực ở mức cao và đồng USD sẽ vẫn neo cao.

Đà đi lên của USD-Index càng được củng cố bởi sự suy yếu tương đối của các đồng tiền chủ chốt khác như euro và yen Nhật. Trong đó, các dữ liệu hoạt động kinh doanh kém sắc tại khu vực đồng tiền chung châu Âu đã làm nới rộng khoảng cách chênh lệch lợi suất giữa Mỹ với các nền kinh tế lớn, khiến dòng vốn quốc tế tiếp tục dịch chuyển sang nắm giữ USD...