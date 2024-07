Giá USD hôm nay 31.7.2024: Thị trường tự do đứng yên dù ngân hàng giảm

Sáng 31.7, giá USD tại các ngân hàng thương mại đồng loạt đi xuống. Chẳng hạn, Vietcombank giảm 5 đồng, đưa giá mua chuyển khoản xuống 25.115 đồng và bán ra 25.455 đồng; Eximbank giảm 20 đồng ở chiều mua vào, xuống 25.110 đồng và giảm 10 đồng ở chiều bán ra, xuống 25.440 đồng...

Đầu ngày, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố cũng giảm 2 đồng so với hôm qua, xuống 24.255 đồng. Trong khi đó, giá USD tự do đứng yên khi một số điểm thu đổi ngoại tệ vẫn mua vào 25.630 đồng và bán ra 25.730 đồng.

Giá USD tự do sáng 31.7 đứng yên NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới giảm nhẹ. Chỉ số USD-Index sáng đầu ngày đạt 104,15 điểm, giảm 0,15 điểm so với hôm qua. Theo Investing, đồng bạc xanh đã suy yếu trước cuộc họp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) - nơi mọi manh mối mới về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 sẽ được thị trường cực kỳ chú ý.

Cuộc họp chính sách của Fed đã bắt đầu hôm qua và sẽ kết thúc trong hôm nay (theo giờ Mỹ). Dự kiến cuối ngày 31.7, cơ quan này sẽ đưa ra tuyên bố chính sách mới nhất. Fed được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất như hiện tại là 5,25% - 5,50% trong kỳ họp này. Tuy nhiên, các nhà đầu tư hy vọng Chủ tịch Fed - Jerome Powell sẽ báo hiệu về thời điểm và số lần hạ lãi suất dự kiến trong vài tháng tới.

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng đang chờ đợi một loạt dữ liệu việc làm của Mỹ dự kiến công bố trong tuần này, bao gồm báo cáo việc làm quan trọng sẽ công bố vào ngày 2.8. Số lượng tuyển dụng việc làm tại Mỹ giảm nhẹ trong tháng 6 và dữ liệu của tháng trước đã được điều chỉnh cao hơn, cho thấy khả năng phục hồi lao động liên tục đang củng cố nền kinh tế. Những điều này có thể củng cố kỳ vọng về việc Fed sẽ sớm giảm lãi suất. Theo công cụ CME FedWatch, nhà đầu tư hiện dự báo xác suất 100% Fed sẽ bắt đầu hạ lãi suất vào tháng 9.