Giá vàng, bạc đồng loạt giảm, 'đu đỉnh' đã lỗ 35,8 triệu/lượng vàng

Sau khi đứng yên ở nhịp điều chỉnh đầu tiên trong ngày hôm nay 1.6, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) giảm 500.000 đồng/lượng so với chốt tuần qua tại nhịp điều chỉnh lúc 10 giờ 19, hiện niêm yết ở mức 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng.

So với mức giá bán ra cao nhất từ đầu năm tới nay ghi nhận ngày 29.1 (191,3 triệu đồng/lượng), người mua vàng miếng SJC đã lỗ 35,8 triệu đồng/lượng.

Khoảng 11 giờ, giá vàng được Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý giảm 500.000 đồng/lượng, niêm yết mua vào và bán ra là 155 - 158 triệu đồng.

Trong khi đó, các doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc khác như Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu vẫn giao dịch như giá chốt tuần qua là 156 - 159 triệu đồng/lượng (mua - bán)...

Giá vàng trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới hơn 15 triệu đồng/lượng, giảm mạnh so với mức chênh khoảng 30 triệu đồng/lượng hồi tháng 3.

Giá bạc khởi động tuần này với nhiều nhịp tăng - giảm nhẹ đan xen, xu hướng chủ đạo là giảm. Cả sáng nay, giá bạc 1 kg được bán ra quanh mức trên 78 triệu đồng.

Lúc 10 giờ 48, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết giá mua vào và bán ra mỗi kg bạc là 75,867 - 78,213 triệu đồng, giảm 133.000 - 134.000 đồng.

Tại thời điểm 10 giờ 46, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý giao dịch giá mỗi kg bạc ở mức 75,946 - 78,293 triệu đồng (mua - bán), giảm 80.000 đồng.

So với mức bán ra cao nhất từ đầu năm tới nay ghi nhận ngày 29.1 (121,9 triệu đồng/kg), giá bán mỗi kg bạc đã giảm hơn 43 triệu đồng. Người "đu đỉnh" đã lỗ 46 triệu đồng/kg.

Giá vàng thế giới giao ngay lúc 11 giờ 5 (giờ Việt Nam) hôm nay là 4.517,4 USD/ounce, giảm 20,9 USD/ounce (tương đương 0,46%); giá bạc giao ngay là 75,31 USD/ounce, tăng 0,16 USD/ounce (tương đương 0,22%) so với chốt tuần qua.