Giá vàng, bạc sáng 18.4 đồng loạt tăng

Lúc 8 giờ 30 ngày 18.4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào và bán ra mỗi lượng vàng miếng SJC như sau: 168,5 - 172 triệu đồng, tăng 1 triệu đồng so với chốt ngày 17.4.

Trong tuần (11 - 17.4), giá vàng miếng SJC diễn biến trồi sụt thất thường. Giá mua vào và bán ra cao nhất ghi nhận ngày 15.4 (173 - 175,5 triệu đồng/lượng), thấp nhất ghi nhận ngày 17.4 (167 - 170,5 triệu đồng/lượng). Tính chung cả tuần, giá đã giảm 900.000 - 400.000 đồng/lượng.

Từ 1 - 18.4, giá mỗi lượng vàng miếng SJC giảm 6,5 - 6 triệu đồng/lượng.

So với mức giá cao nhất từ đầu tháng 3 tới nay ghi nhận ngày 2.3 (187,9 - 190,9 triệu đồng/lượng), giá mua vào và bán ra mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm 19,4 - 18,9 triệu đồng.

Giá vàng SJC trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới hơn 18 triệu đồng/lượng.

Chốt tuần này, giá vàng và giá bạc đều tăng ẢNH: TN

Phú Quý ngừng mua bán bạc vào cuối tuần từ 18.4

Sáng nay, giá bạc cũng ngay lập tức tăng so với chốt ngày 17.4. Lúc 8 giờ 59, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết giá mua vào và bán ra bạc 1 lượng là 3,018 - 3,111 triệu đồng, tăng 45.000 - 46.000 đồng; bạc 1 kg là 80,48 - 82,96 triệu đồng, tăng 1,2 triệu đồng.

Tại thời điểm 8 giờ 31, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết mua vào và bán ra bạc 1 lượng như sau: 3,034 - 3,128 triệu đồng, tăng 62.000 - 64.000 đồng; bạc 1 kg có giá 80,906 - 83,413 triệu đồng, tăng 1,65 - 1,7 triệu đồng.

Kể từ ngày 18.4, vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, Phú Quý sẽ không thực hiện giao dịch mua và bán đối với các sản phẩm bạc. Thời gian giao dịch hoạt động trở lại bình thường vào thứ hai (ngày làm việc tiếp theo).

Doanh nghiệp này lý giải cho thay đổi nêu trên là căn cứ theo lịch giao dịch của thị trường quốc tế, nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh phù hợp với biến động giá và thông lệ chung của thị trường thế giới.

Lúc 8 giờ 30, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá mua vào và bán ra bạc 1 lượng là 3,044 - 3,148 triệu đồng, tăng 62.000 - 64.000 đồng; bạc 5 lượng là 15,22 - 15,74 triệu đồng, tăng 310.000 - 320.000 đồng.

So với mức giá cao nhất từ tháng 3 tới nay ghi nhận ngày 2.3 (bán ra gần 99 triệu đồng/kg), giá mỗi kg bạc đã giảm hơn 15 triệu đồng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tại thời điểm 9 giờ (giờ Việt Nam) hôm nay là 4.829,4 USD/ounce, tăng 40,1 USD/ounce (tương đương 0,84%); giá bạc giao ngay là 80,7 USD/ounce, tăng 2,4 USD/ounce (tương đương 3,06%) so với chốt phiên hôm qua.

Giá vàng, bạc đã tăng mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố eo biển Hormuz sẽ được mở lại và duy trì hoạt động.

Nguyên nhân chính của đợt tăng này là sự thay đổi trong kỳ vọng của thị trường: từ lo ngại lạm phát đình trệ sang kỳ vọng kinh tế ổn định hơn khi giá dầu giảm và chính sách tiền tệ có thể nới lỏng.

Ngoài ra, tâm lý thị trường cũng chuyển sang tích cực hơn khi nhà đầu tư bớt lo ngại về gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn cảnh báo, tình hình địa chính trị còn mong manh. Bất kỳ căng thẳng nào quay trở lại cũng có thể khiến giá biến động mạnh.