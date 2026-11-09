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    Giá vàng dồn dập giảm sau tăng mạnh

    Đan Thanh
    Đan Thanh
    Sau nhịp tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng đầu giờ sáng nay 9.11, giá vàng miếng SJC có 2 nhịp giảm liên tiếp.

    Gần 16 giờ hôm nay 9.11, giá vàng miếng SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) mua vào và bán ra 138,2 - 141,2 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng, song tăng 200.000 đồng/lượng so với chốt tuần qua.

    So với mức đỉnh bán ra 191,3 triệu đồng ghi nhận ngày 29.1, đến nay, giá mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm 47,1 triệu đồng.

    Hiện, Phú Quý niêm yết giá mua - bán mỗi lượng vàng ở 137,7 - 140,7 triệu đồng. DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng mua vào và bán ra ở 137 - 141 triệu đồng/lượng.

    Giá vàng dồn dập giảm sau tăng mạnh- Ảnh 1.
    Giá vàng dồn dập giảm sau tăng mạnh- Ảnh 2.

    Hôm nay, giá vàng và bạc đều tăng nhẹ so với chốt tuần qua 

    ẢNH: ĐAN THANH

    Giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi 14,2 triệu đồng/lượng.

    Vàng Phú Quý; DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải lần lượt chênh giá vàng thế giới quy đổi như sau: 13,7 triệu đồng/lượng và 14 triệu đồng/lượng.

    Giá bạc hôm nay tăng nhẹ so với chốt tuần qua. Từ khi mở cửa thị trường tới sát 16 giờ, giá mỗi kg bạc được bán ra chủ yếu ở vùng 43 - 44 triệu đồng.

    Khoảng 15 giờ 40, Ancarat, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải lần lượt bán ra mỗi kg bạc ở mức: 43,36 triệu đồng (tăng 140.000 đồng); 43,3 triệu đồng (tăng 160.000 đồng); 43,22 triệu đồng (tăng 80.000 đồng).

    Giá vàng thế giới giao ngay lúc 15 giờ 42 (giờ Việt Nam) hôm nay là 4.097,5 USD/ounce, tăng 27,4 USD (tương đương 0,67%); giá bạc giao ngay là 52,36 USD/ounce, tăng 0,54 USD (tương đương 1,04%) so với đóng cửa tuần qua.

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