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    Giá vàng giảm sau tăng mạnh

    Đan Thanh
    Đan Thanh
    Sau khi tăng mạnh 2,1 triệu đồng/lượng đầu giờ sáng nay 5.11, giá vàng miếng SJC có 2 nhịp giảm liên tiếp. Hiện, giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới quy đổi 13 - 14 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu.

    Tại thời điểm hơn 12 giờ hôm nay 5.11, giá vàng miếng SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) mua vào và bán ra 140,4 - 143,4 triệu đồng, giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng, song tăng 1 triệu đồng/lượng so với chốt ngày 4.11.

    So với mức đỉnh bán ra 191,3 triệu đồng ghi nhận ngày 29.1, đến nay, giá mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm 47,9 triệu đồng.

    Hiện, Phú Quý niêm yết giá mua - bán mỗi lượng vàng ở 139,4 - 142,4 triệu đồng. DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng mua vào và bán ra ở 139 - 143 triệu đồng/lượng.

    Giá vàng giảm sau tăng mạnh- Ảnh 1.

    Hôm nay, giá vàng và giá bạc đều tăng so với chốt ngày 5.11

    ẢNH: ĐT

    Giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi 14,5 triệu đồng/lượng.

    Vàng Phú Quý; DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải lần lượt chênh giá vàng thế giới quy đổi như sau: 13,5 triệu đồng/lượng và 14,1 triệu đồng/lượng.

    Các mức chênh này đã giảm đáng kể so với mức chênh khoảng 14 - 16 triệu đồng/lượng ngày hôm qua.

    Giá bạc hôm nay tăng so với chốt ngày 4.11. Từ khi mở cửa thị trường tới hơn 12 giờ, giá mỗi kg bạc được bán ra chủ yếu trên 44 triệu đồng.

    Khoảng 12 giờ 10, Ancarat, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải lần lượt bán ra mỗi kg bạc ở mức: 44,37 triệu đồng (tăng 720.000 đồng); 44,26 triệu đồng (tăng 839.000 đồng); 44,5 triệu đồng (tăng 933.000 đồng).

    Giá vàng thế giới giao ngay lúc 12 giờ 10 (giờ Việt Nam) hôm nay là 4.133,1 USD/ounce, tăng 73,9 USD (tương đương 1,82%); giá bạc giao ngay là 52,78 USD/ounce, tăng 0,69 USD (tương đương 1,31%) so với đóng cửa phiên trước.

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