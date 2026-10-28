    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Giá vàng giảm sau tăng mạnh, chênh thế giới 16 triệu/lượng

    Đan Thanh
    Đan Thanh
    Sau khi tăng mạnh đầu giờ sáng nay 28.10, giá vàng miếng SJC có nhịp giảm 300.000 đồng/lượng. Giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi 14 - 16 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu.

    Tại thời điểm sát 12 giờ hôm nay 28.10, giá vàng miếng SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) mua vào và bán ra 139,7 - 142,7 triệu đồng, giảm 300.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng, song tăng 700.000 đồng/lượng so với chốt ngày 27.10.

    So với mức đỉnh bán ra 191,3 triệu đồng ghi nhận ngày 29.1, đến nay, giá mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm 48,6 triệu đồng.

    Hiện, Phú Quý niêm yết giá mua - bán mỗi lượng vàng ở 138,2 - 141,2 triệu đồng; DOJI niêm yết 138 - 142 triệu đồng/lượng.

    Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải mua vào và bán ra ở mức 137,4 - 141,4 triệu đồng/lượng và 137,6 - 141,6 triệu đồng/lượng.

    Giá vàng giảm sau tăng mạnh, chênh thế giới 16 triệu/lượng - Ảnh 1.

    Giá vàng trong nước đang chênh với giá vàng thế giới 14 - 16 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu

    ẢNH: ĐAN THANH

    Giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi 16 triệu đồng/lượng.

    Vàng Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải lần lượt chênh giá vàng thế giới quy đổi như sau: 14,5 triệu đồng/lượng; 15,3 triệu đồng/lượng; 14,7 triệu đồng/lượng; 14,9 triệu đồng/lượng.

    Giá vàng thế giới giao ngay lúc 11 giờ 36 (giờ Việt Nam) hôm nay là 4.040,3 USD/ounce, giảm 19 USD (tương đương 0,47%) so với đóng cửa phiên trước.

    Trao đổi với Thanh Niên, TS kinh tế Lê Bá Chí Nhân cho rằng, giá vàng đã giảm rất sâu so với mức đỉnh lập đầu năm nay không đồng nghĩa với việc đây là thời điểm mua vào an toàn.

    Rủi ro lớn nhất hiện nay là chênh lệch giá trong nước và thế giới. Nếu nguồn cung được cải thiện và chênh lệch thu hẹp, giá vàng trong nước có thể giảm ngay cả khi giá thế giới đi ngang.

    Ông Nhân khuyến cáo nhà đầu tư chỉ mua vàng khi thực sự có tiền nhàn rỗi, sau khi đã bảo đảm quỹ dự phòng và các nghĩa vụ tài chính. Tuyệt đối không vay tiền để mua vàng.

    Cạnh đó, không mua toàn bộ trong một thời điểm. Nếu quyết định đầu tư, nên chia vốn thành nhiều đợt và xác định trước giới hạn thua lỗ.

    Tin liên quan

    Giá vàng hôm nay 28.10.2026: Vàng miếng SJC tăng mạnh

    Giá vàng hôm nay 28.10.2026: Vàng miếng SJC tăng mạnh

    Giá vàng miếng SJC ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong những ngày qua. Kim loại quý thế giới lên mức cao trước khi Mỹ công bố thông tin lãi suất trong hôm nay.

    Khám phá thêm chủ đề

    giá vàng Vàng miếng SJC Giá vàng thế giới

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận