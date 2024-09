Giá vàng hôm nay 13.9.2024: Thế giới, trong nước đều lập kỷ lục

Sáng 13.9, giá vàng thế giới tăng vọt lên mức kỷ lục mới là 2.560,7 USD/ounce. So với sáng hôm qua, giá vàng đã cộng thêm 46 USD. Quy đổi tương đương theo tỷ giá ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới hiện ở mức 76,4 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Trong khi đó, giá vàng miếng SJC giữ nguyên một tuần liên tiếp khi vẫn được mua vào 78,5 triệu đồng/lượng và bán ra 80,5 triệu đồng/lượng. Do vàng miếng SJC đứng yên nên chỉ còn cao hơn thế giới 4,1 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với chênh lệch trong cuối tuần qua.

Riêng vàng nhẫn 4 số 9 trong nước tăng lên đỉnh cao nhất lịch sử với mức bán ra trên 79 triệu đồng/lượng. Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 77,8 triệu đồng và bán ra 79,1 triệu đồng, tăng 400.000 đồng ở chiều mua vào và tăng 450.000 đồng ở chiều bán ra sau một ngày; Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá mua vào 77,95 triệu đồng và bán ra 79,1 triệu đồng, tăng 450.000 đồng so với hôm qua... Hiện mỗi lượng vàng nhẫn 4 số 9 cao hơn thế giới 2,7 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn sáng 13.9 lập đỉnh lịch sử trên 79 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Kim loại quý trên thế giới tăng mạnh sau khi nhiều số liệu cho thấy lạm phát tại Mỹ tiếp tục đi xuống. Hôm qua, báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 8 của Mỹ được công bố cho thấy giá bán buôn tăng 0,2%, phù hợp với dự báo. Báo cáo PPI được đưa ra sau báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào ngày 11.9 cho thấy giá cốt lõi tăng, nhưng cũng cho thấy lạm phát trong tháng 8 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2.2021.



Cùng ngày, Bộ Lao động Mỹ cũng cho biết số người lần đầu nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần qua (kết thúc ngày 7.9) tăng 2.000 người lên mức điều chỉnh theo mùa là 230.000 người.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện đang dự báo xác suất 87% Fed sẽ hạ lãi suất 0,25% tại cuộc họp ngày 17 - 18.9 sắp tới và xác suất 13% dự báo lãi suất sẽ giảm 0,50%. Vàng thường được ưa thích trong bối cảnh lãi suất thấp.