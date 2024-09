Giá vàng hôm nay 14.9.2024: Thế giới lập kỷ lục mới, trong nước đứng yên

Sáng 14.9, giá vàng thế giới tiếp tục lập kỷ lục mới khi đạt 2.578,7 USD/ounce. So với sáng hôm qua, giá vàng đã cộng thêm 18 USD. Quy đổi tương đương theo tỷ giá ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới hiện gần 76,9 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Trong khi đó, giá vàng miếng SJC tiếp tục đứng yên khi được các công ty kinh doanh giữ giá mua vào 78,5 triệu đồng/lượng và bán ra 80,5 triệu đồng/lượng. Do vàng miếng SJC đứng yên nên chỉ còn cao hơn thế giới 3,6 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với chênh lệch trong những ngày qua.

Giá vàng miếng SJC sáng 14.9 tiếp tục đứng yên dù thế giới lập kỷ lục mới ẢNH: NGỌC THẮNG

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 trong nước cũng đứng yên và neo ở đỉnh cao nhất lịch sử. Chẳng hạn, Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giữ nguyên giá mua vào 77,95 triệu đồng và bán ra 79,1 triệu đồng như hôm qua; Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 77,8 triệu đồng và bán ra 79,1 triệu đồng...

Kim loại quý trên thế giới phá vỡ mọi kỷ lục trước đây sau khi nhiều số liệu cho thấy lạm phát tại Mỹ tiếp tục đi xuống. Các nhà đầu tư hiện đang hướng tới cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vào ngày 17 - 18.9. Tại kỳ họp này, thị trường kỳ vọng ngân hàng trung ương sẽ hạ lãi suất 0,25%. Hiện tại, mức lãi suất mục tiêu của Fed là 5,25% - 5,5%.

Cách đây 2 ngày, báo cáo chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 8 tại Mỹ tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước, mức thấp nhất kể từ tháng 2.2021. Ông Jim Wyckoff, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Kitco Metals, phát biểu trên Kitco cho rằng, các điều kiện thị trường đang ủng hộ xu hướng tăng giá của vàng và bạc khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) hạ lãi suất cơ bản trong tuần này và Fed có thể sẽ giảm lãi suất vào tuần tới.