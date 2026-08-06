Giá vàng hôm nay 6.8.2026: Bật tăng 1,5 triệu, vượt qua 143 triệu đồng một lượng

Sáng 6.8, giá vàng trong nước đồng loạt tăng cao. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào vàng miếng 140,3 triệu đồng/lượng, bán ra 143,3 triệu đồng, tăng 1,5 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua. Công ty Phú Quý cũng tăng 1,5 triệu đồng khi mua bán vàng miếng SJC lần lượt 140,3 triệu đồng và bán ra 143,3 triệu đồng. Trong khi đó, Công ty Mi Hồng tăng 700.000 đồng ở chiều mua vào so với cuối ngày hôm qua, lên 141 triệu đồng và tăng 1,2 triệu đồng ở chiều bán ra, đạt 142,5 triệu đồng...

Tương tự, vàng nhẫn cùng tăng 1,5 đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 139,8 triệu đồng, bán ra 142,8 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 140,3 triệu đồng, bán ra 143,3 triệu đồng.

Giá vàng sáng 6.8 tăng mạnh ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới nhảy vọt lên 4.285 USD/ounce, cao hơn sáng hôm qua 200 USD. Kim loại quý tăng mạnh lên mức cao nhất gần 2 tháng qua khi đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm. Đồng USD đang dao động gần mức thấp nhất trong ba tháng so với yen Nhật, giúp vàng định giá bằng USD trở nên rẻ hơn đối với người mua ở nước ngoài. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng duy trì quanh mức thấp nhất trong khoảng một tuần. Thông tin xoay quanh chiến sự tại Trung Đông cũng cho thấy căng thẳng hạ nhiệt khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền của ông đã có các cuộc thảo luận rất tích cực với Iran trong suốt một ngày đàm phán, làm dấy lên hy vọng cuộc xung đột kéo dài 5 tháng có thể sắp đi đến hồi kết.

Ngoài ra, theo báo cáo việc làm khu vực tư nhân ADP của Mỹ công bố ngày 5.8, số việc làm mới trong tháng 7 chỉ tăng 44.000, thấp hơn nhiều so với dự báo 70.000 của các nhà kinh tế, phản ánh thị trường lao động Mỹ đang chậm lại. Về chính sách tiền tệ, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Kansas City Jeff Schmid cho rằng, Fed vẫn cần tiếp tục thắt chặt chính sách để đưa lạm phát đang ở mức "quá cao" trở lại mục tiêu 2%. Trong khi đó, Chủ tịch Fed chi nhánh Minneapolis Neel Kashkari nói với CNBC rằng ông tin đây là thời điểm thích hợp để bắt đầu nâng lãi suất một cách từ tốn. Điều này có thể làm hạn chế đà đi lên của kim loại quý...