Giá vàng liên tục lập đỉnh, vì sao?

Sau khi đi ngang ngày 22.8, mở cửa phiên giao dịch ngày 23.8, giá vàng miếng SJC tăng vọt 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, xô đổ mọi kỷ lục cũ, lập đỉnh giá mới với 125,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 126,6 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 cũng được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua bán tăng 1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên ngày 22.8, nâng giá mua vào và bán ra mỗi lượng vàng lên kỷ lục mới, lần lượt ở mức 118,5 triệu đồng và 121 triệu đồng.

Ngày 23.8, giá vàng miếng SJC bán ra lập kỷ lục lên 126,6 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Trước đó, ngày 21.8, giá vàng miếng SJC cũng được Công ty SJC niêm yết tăng 600.000 đồng/lượng cả ở chiều mua vào và bán ra, đưa giá mua vào lên 124,4 triệu đồng/lượng, bán ra lên 125,4 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá kỷ lục mới của vàng miếng tính đến thời điểm đó.

Như vậy, vỏn vẹn trong 3 ngày, giá vàng SJC 2 lần lập kỷ lục. Tính chung 1 tháng trở lại đây, giá vàng miếng SJC tăng 5,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 4,9 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Những ngày gần đây, giá vàng miếng SJC thường xuyên duy trì cao hơn giá vàng thế giới khoảng 18 - 19 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cao hơn khoảng hơn 13 triệu đồng/lượng.

Theo chuyên gia tài chính - ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu, hàng loạt vấn đề bất ổn của thị trường vàng như giá tăng phi mã, chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng thế giới quá cao… đều xuất phát từ nguồn cung khan hiếm.

Vài tháng trở lại đây, sau khi Ngân hàng Nhà nước công bố dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng với nhiều nội dung đổi mới, thị trường vẫn chờ đợi những động thái giải quyết tình trạng thiếu nguồn cung, song đến nay chưa có gì xuất hiện. Điều này càng tạo áp lực, khiến giá vàng thêm đắt đỏ.

Cũng khẳng định nguyên nhân mấu chốt, sâu xa nhất khiến giá vàng trong nước liên tiếp phá kỷ lục, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới cao là bởi thị trường đang khan hiếm vàng, ông Nguyễn Hữu Huân, Trưởng bộ môn Thị trường tài chính (Khoa Ngân hàng, Trường đại học Kinh tế TP.HCM), nhấn mạnh: "Mọi giải pháp khác đều không thể mang lại hiệu quả triệt để nếu bài toán này chưa được giải quyết".

Tuy nhiên, ngoài câu chuyện nguồn cung, ông Huân nhìn nhận, nguyên nhân cốt lõi khác còn là tỷ giá tăng.

Những ngày gần đây, tỷ giá USD/VND liên tục tăng cao. Điều đó có nghĩa là, dù giá vàng thế giới tính theo USD có giảm, nhưng khi quy đổi sang Việt Nam đồng, giá vẫn bị neo ở mức cao. Đây là yếu tố trực tiếp khiến giá vàng trong nước khó có thể "hạ nhiệt" theo thế giới.

Lúc này nên mua hay bán vàng?

Để giải quyết tình trạng giá vàng tăng phi mã, chênh lệch giá quá cao, theo ông Huân, cần giải pháp mang tính đột phá.

Vị này đề cập các khía cạnh như cần xóa bỏ độc quyền vàng miếng SJC, cho phép nhập khẩu vàng nguyên liệu, tiến tới xây dựng một sàn giao dịch kim loại quý, trong đó có vàng và đặt trong trung tâm tài chính quốc tế.

Nếu lúc này đầu tư vàng kiểu "lướt sóng", người mua sẽ đối mặt rất nhiều rủi ro ẢNH: ĐAN THANH

Thực tế, các nội dung như xóa bỏ độc quyền vàng miếng SJC, cho phép nhập khẩu vàng nguyên liệu… đều được Ngân hàng Nhà nước đề cập trong dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 24.

Trong bối cảnh hiện tại, nhiều chuyên gia kinh tế đề xuất cần nhanh chóng ban hành, thực thi nghị định này để bình ổn thị trường vàng.

Khi giá vàng lập đỉnh, vấn đề được người đang giữ tiền quan tâm là có nên tất tay mua vàng. Người giữ vàng lại băn khoăn, liệu đã nên bán vàng chốt lời.

Ông Huân cho rằng, "xuống tiền" mua vàng thời điểm này khá rủi ro. Giá vàng trong nước hiện phụ thuộc lớn vào chính sách. Nếu có quyết sách cho phép nhập khẩu vàng, xây dựng sàn vàng, giá vàng có thể sẽ tụt giảm nhanh.

"Chính phủ sẽ không để tình trạng chênh lệch giá quá lớn kéo dài và những giải pháp căn cơ để ổn định thị trường sẽ sớm được thực thi", ông Huân tin tưởng.

Chuyên gia vàng Trần Duy Phương khuyến cáo, nếu có dòng tiền nhàn rỗi, vẫn muốn đầu tư vào vàng, nhà đầu tư nên mua loại vàng nhẫn 4 số 9 thay vì vàng miếng, bởi chênh lệch giá của vàng nhẫn so với vàng thế giới thấp hơn.

"Vàng luôn tăng giá theo thời gian nên nếu mua tích trữ, đầu tư dài hạn thì không có nhiều đáng lo ngại", vị chuyên gia nói.

Ở góc độ có nên bán vàng chốt lời, theo ông Phương, nếu bán đi có lời, tỷ suất lợi nhuận đạt kỳ vọng thì nên bán.