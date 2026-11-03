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    Giá vàng quay đầu giảm sau tăng mạnh

    Đan Thanh
    Đan Thanh
    Sau khi tăng mạnh đầu giờ sáng nay 3.11, giá vàng miếng SJC có nhịp giảm 600.000 đồng/lượng. Giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi 16 - 18 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu.

    Tại thời điểm sát 13 giờ 30 hôm nay 3.11, giá vàng miếng SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) mua vào và bán ra 137,6 - 140,6 triệu đồng, giảm 600.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng, song tăng 600.000 đồng/lượng so với chốt ngày 2.11.

    So với mức đỉnh bán ra 191,3 triệu đồng ghi nhận ngày 29.1, đến nay, giá mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm 50,7 triệu đồng.

    Hiện, Phú Quý niêm yết giá mua - bán mỗi lượng vàng ở 136 - 139 triệu đồng; DOJI niêm yết 135,5 - 139,5 triệu đồng/lượng.

    Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải mua vào và bán ra ở mức 135,3 - 139,3 triệu đồng/lượng.

    Giá vàng quay đầu giảm sau tăng mạnh- Ảnh 1.
    Giá vàng quay đầu giảm sau tăng mạnh- Ảnh 2.

    Hôm nay, giá vàng tăng nhưng giá bạc giảm mạnh so với chốt ngày 2.11

    ẢNH: ĐAN THANH

    Giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi 18 triệu đồng/lượng.

    Vàng Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải lần lượt chênh giá vàng thế giới quy đổi như sau: 16,4 triệu đồng/lượng; 16,9 triệu đồng/lượng; 16,7 triệu đồng.

    Giá bạc hôm nay giảm đáng kể so với chốt ngày 2.11. Từ khi mở cửa thị trường tới khoảng 13 giờ 30, giá mỗi kg bạc được bán ra quanh mức trên 42 - 43 triệu đồng.

    Sát 13 giờ 30, Ancarat, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải lần lượt bán ra mỗi kg ở mức: 42,37 triệu đồng (giảm 1,92 triệu đồng); 42,42 triệu đồng (giảm 1,39 triệu đồng); 42,77 triệu đồng (giảm 1,17 triệu đồng).

    Giá vàng thế giới giao ngay lúc 13 giờ 31 (giờ Việt Nam) hôm nay là 3.923,1 USD/ounce, giảm 22,4 USD (tương đương 0,57%) so với đóng cửa phiên trước; giá bạc giao ngay là 49,24 USD/ounce, giảm 1,28 USD (tương đương 2,54%) so với giá đóng cửa phiên trước.

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