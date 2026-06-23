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Kinh tế

Giá vàng 'sập' mạnh, mất mốc 145 triệu đồng/lượng

Đan Thanh
Đan Thanh

Chiều nay 23.6, giá vàng giảm thêm 1 triệu đồng/lượng, nâng tổng mức giảm trong ngày lên 1,6 triệu đồng/lượng. Giá mỗi kg bạc cũng giảm hơn 4 triệu đồng.

Hôm nay 23.6, bất chấp giá vàng thế giới giảm mạnh, từ khi mở cửa tới 15 giờ, giá vàng miếng SJC chỉ giảm 600.000 đồng/lượng so với chốt ngày 22.6.

Tại nhịp điều chỉnh gần nhất lúc 15 giờ 19, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) giảm giá vàng miếng SJC thêm 1 triệu đồng/lượng, nâng tổng mức giảm lên 1,6 triệu đồng/lượng, niêm yết mua vào và bán ra ở 144 - 147 triệu đồng/lượng.

Tính từ đầu tháng tới nay, giá mỗi lượng vàng miếng SJC giảm 12 triệu đồng. Giá vàng trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới hơn 16 triệu đồng/lượng.

Giá vàng 'sập' mạnh, mất mốc 145 triệu/lượng- Ảnh 1.
Giá vàng 'sập' mạnh, mất mốc 145 triệu/lượng- Ảnh 2.

Hôm nay 23.6, giá vàng, bạc đều giảm mạnh

ẢNH: ĐAN THANH

Hôm nay, giá bạc cũng giảm mạnh so với chốt ngày 22.6. Các doanh nghiệp như Ancarat, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji... bán ra mỗi lượng bạc chủ yếu 2,4 - 2,5 triệu đồng; mỗi kg bạc chủ yếu 64 - 65 triệu đồng.

Tại thời điểm gần 16 giờ, giá bán mỗi kg bạc dao động 64,6 - 64,8 triệu đồng tùy thương hiệu, giảm hơn 4 triệu đồng/kg so với chốt ngày 22.6.

Giá vàng thế giới giao ngay lúc 15 giờ 54 (giờ Việt Nam) hôm nay là 4.105,5 SD/ounce, giảm 85,1 USD (tương đương 2,03%); giá bạc giao ngay là 61,98 USD/ounce, giảm 2,97 USD (tương đương 4,59%) so với chốt phiên trước đó.

Việc định vị lại kỳ vọng sau cuộc họp tháng 6 của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục là yếu tố hạn chế đà tăng của kim loại quý.

Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 6, nhưng thị trường đang phản ánh sự thay đổi từ xu hướng nới lỏng sang khả năng tăng lãi suất vào cuối năm.

Các nhà giao dịch hiện định giá gần 90% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất ít nhất 1 lần trước cuối năm. Điều này làm hạn chế đà tăng của vàng, bạc.

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