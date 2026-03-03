Giá vàng tăng cao, chứng khoán lao dốc

Giá vàng tăng thẳng đứng

Hôm qua (2.3), thị trường vàng liên tục tăng cao ngay khi mở cửa giao dịch. Giá kim loại quý tăng thẳng đứng khi các công ty kinh doanh vàng liên tục điều chỉnh tăng mỗi lần từ 1 - 1,6 triệu đồng/lượng, nâng tổng mức tăng trong ngày lên 3,9 triệu đồng một lượng. Đến cuối ngày, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, Công ty Bảo Tín Minh Châu, Công ty Doji… mua vàng miếng với giá 187,9 triệu đồng, bán ra 190,9 triệu đồng/lượng. Tính chung trong vòng 1 tuần qua, vàng miếng SJC tăng tổng cộng 6,3 triệu đồng/lượng và tăng gần 19 triệu đồng/lượng sau 1 tháng. Tương tự, giá vàng nhẫn tại các công ty kinh doanh cũng tăng gần 4 triệu đồng, Công ty SJC mua vào với giá 186,4 triệu đồng, bán ra 189,4 triệu đồng/lượng. Nhiều công ty khác như Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý… đều mua bán vàng nhẫn bằng giá vàng miếng SJC với mức mua vào 187,9 triệu đồng, bán ra 190,9 triệu đồng/lượng… Chênh lệch giá mua và bán vàng nhẫn lên mức cao, từ 3 - 4 triệu đồng mỗi lượng. Đây là yếu tố rủi ro đối với người mua vàng ở thời điểm này.

Giá vàng tăng thẳng đứng trong ngày 2.3 khi chiến sự tại khu vực Trung Đông tiếp tục căng thẳng ẢNH: NHẬT THỊNH

Đại diện Công ty SJC cho biết, lượng khách giao dịch trong ngày 2.3 giảm so với tuần trước và số khách đến bán vàng vẫn ít hơn số khách mua vào. Trước nhu cầu mua tăng, doanh nghiệp này đã điều chỉnh hạn mức bán ra từ 2 lượng/người vào buổi sáng xuống còn 1 lượng/người vào buổi chiều.

Hiện giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 4 số 9 trong nước vẫn đang cao hơn thế giới khoảng 20 triệu đồng/lượng. Diễn biến của thị trường trong nước tiếp tục chịu tác động mạnh từ xu hướng quốc tế. Trên thị trường thế giới, đầu giờ chiều 2.3, giá vàng bật tăng mạnh từ 5.340 USD/ounce lên 5.415 USD/ounce, tăng 135 USD/ounce so với mức đóng cửa cuối tuần trước. Tính từ khi mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, kim loại quý đã tăng 2,3%, nâng tổng mức tăng trong 30 ngày qua lên 11%, tương đương 535 USD/ounce. Giá vàng thế giới bị tác động bởi những thông tin liên quan đến căng thẳng giữa Mỹ, Israel với Iran. Các cuộc tấn công đáp trả qua lại giữa các bên làm gia tăng lo ngại rủi ro, thúc đẩy dòng tiền tìm đến tài sản trú ẩn an toàn như vàng.

Một diễn biến đáng chú ý là giá USD cũng đi lên. Thông thường, khi đồng bạc xanh mạnh lên, vàng sẽ chịu áp lực giảm giá. Tuy nhiên, ngày 2.3 ghi nhận cả hai cùng tăng. Chỉ số USD-Index tăng 0,63 điểm, lên 98,25 điểm. Trong nước, các ngân hàng thương mại đồng loạt điều chỉnh tăng giá USD thêm 59 đồng/USD sau nhiều phiên giảm. Dù vậy, so với đầu năm, giá USD tại các ngân hàng vẫn giảm 88 đồng/USD. Các ngoại tệ khác cũng điều chỉnh giảm nhẹ. Tại Vietcombank, giá euro giảm 40 đồng/euro, mua vào xuống 30.187 đồng, bán ra 31.406 đồng; bảng Anh giảm 100 đồng/bảng khi mua vào còn 34.441 đồng, bán ra 35.544 đồng…

Thực tế, thị trường thường hồi phục khá nhanh khi tình hình ổn định hơn hoặc khi quy mô xung đột trở nên rõ ràng. Vì vậy nhà đầu tư không nên bán tháo khi thị trường biến động mạnh. Giám đốc một công ty chứng khoán tại TP.HCM

Chứng khoán khắp nơi sụt giảm

Ngược với vàng, thị trường chứng khoán nhiều nơi mở cửa phiên giao dịch đầu tuần trong sắc đỏ. Tại VN, các chỉ số chính đồng loạt giảm ngay đầu phiên và có lúc bật tăng trở lại. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư vẫn gia tăng lệnh bán ra khiến VN-Index cuối phiên giảm 34,23 điểm, tương ứng giảm 1,82% xuống 1.846,10 điểm. Tương tự, HNX-Index giảm 3,82 điểm, tương ứng giảm 1,45% xuống 259 điểm và UPCoM-Index giảm 0,46% còn 128,71 điểm. Giữa sắc đỏ lan rộng ở các mã chứng khoán, nhóm cổ phiếu dầu khí, vận tải biển, hóa chất, cao su đồng loạt tăng kịch trần. Đáng chú ý, khi nhiều cổ phiếu giảm giá đã kích thích dòng tiền tham gia mạnh hơn. Chỉ riêng trên sàn HOSE, tổng khối lượng giao dịch đạt gần 1,55 tỉ đơn vị, giá trị 47.266 tỉ đồng, tăng 66,7% về khối lượng và 57,3% về giá trị so với phiên cuối tuần qua.

Không chỉ riêng thị trường VN, chứng khoán nhiều nơi tại châu Á cũng chìm trong sắc đỏ. Chốt phiên, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm hơn 793 điểm, tương ứng giảm 1,35% xuống 58.057,24 điểm; Hang Seng của Hồng Kông giảm hơn 570 điểm, tương ứng giảm 2,14% còn 26.059,85 điểm; Kospi của Hàn Quốc giảm 1% xuống 6.244,13 điểm; KSE của Pakistan giảm 9,6% còn 9.680,17 điểm… Tại khu vực Đông Nam Á, thị trường chứng khoán cũng giảm mạnh với chỉ số Straits Times Index của Singapore giảm 115,87 điểm, tương ứng giảm 2,32% xuống 4.879,2 điểm; Stock Exch của Thái Lan giảm 3,34% còn 1.477,2 điểm; Jakarta Composite của Indonesia giảm 2,65% xuống 8.016,83 điểm. Tình trạng tương tự cũng diễn ra khi thị trường châu Âu mở cửa giao dịch bắt đầu trong chiều 2.3 (giờ VN) với chỉ số chung của khu vực Euro Stoxx 50 giảm 2% và nhiều thị trường giảm từ 1 - 1,5%…

Việc thị trường chứng khoán giảm điểm phiên hôm qua nằm trong dự báo trước đó. Ngay sau khi chiến sự bùng nổ tại khu vực Trung Đông cuối tuần qua, nhiều công ty chứng khoán nhận định sự kiện này sẽ tác động đến thị trường thế giới nói chung và VN nói riêng. Theo đại diện Công ty chứng khoán Mirae Asset, chiến sự tại Trung Đông tác động lớn nhất đối với kinh tế là nằm ở rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu. Eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu thế giới - trở thành tâm điểm theo dõi, do bất kỳ gián đoạn nào tại đây đều có thể đẩy giá dầu, chi phí vận tải và tâm lý phòng thủ của thị trường tăng mạnh. Nếu chiến sự hạ nhiệt nhanh với xung đột dừng ở mức trả đũa giới hạn, không lan sang hạ tầng dầu khí hoặc gián đoạn vận tải qua Hormuz thì tác động thị trường chủ yếu mang tính tâm lý ngắn hạn.

Kịch bản thứ hai với xác suất cao hơn là chiến sự leo thang có kiểm soát, căng thẳng duy trì nhưng chưa vượt ngưỡng chiến tranh khu vực toàn diện. Khi đó, giá dầu được hỗ trợ bởi lo ngại về logistics, chi phí bảo hiểm tàu, phí vận chuyển và rủi ro gián đoạn nguồn cung, dù chưa xảy ra mất cung vật lý lớn. Dù vậy một số ngành cũng có lợi như cước vận tải biển tăng có lợi cho doanh nghiệp vận tải biển, trong khi giá dầu đi lên cũng thúc đẩy biên lợi nhuận của một số công ty phân bón, hóa chất. Đặc biệt, dầu khí là nhóm hưởng lợi rõ nhất khi chiến sự làm giá dầu tăng và duy trì ở mặt bằng cao hơn.

Giám đốc một công ty chứng khoán tại TP.HCM phân tích, bất chấp phản ứng tiêu cực ban đầu, thị trường chứng khoán thế giới đã nhiều lần chứng minh khả năng phục hồi theo thời gian. Thực tế, thị trường thường hồi phục khá nhanh khi tình hình ổn định hơn hoặc khi quy mô xung đột trở nên rõ ràng. Vì vậy nhà đầu tư không nên bán tháo khi thị trường biến động mạnh. Nhưng thị trường sẽ có sự phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu nên nhà đầu tư phải có sự chọn lọc kỹ hơn cũng như quản trị danh mục chặt chẽ hơn để hạn chế rủi ro.