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    Giá vàng tăng vùn vụt thêm 1,8 triệu/lượng

    Đan Thanh
    Đan Thanh
    Đến đầu giờ chiều nay 4.11, giá vàng miếng SJC đã tăng thêm 1,8 triệu đồng/lượng so với ngày 3.11. Giá vàng trong nước hiện đang chênh so với giá vàng thế giới quy đổi 14 - 16 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu.

    Hơn 14 giờ 30 hôm nay 4.11, mỗi lượng vàng miếng SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) mua vào và bán ra 139,4 - 142,4 triệu đồng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng, tăng 1,8 triệu đồng/lượng so với chốt ngày 3.11.

    Tính chung 1 tháng trở lại đây, giá vàng miếng SJC ghi nhận thấp nhất ngày 31.10 với 136 - 139 triệu đồng/lượng (mua - bán), cao nhất ngày 9.10 với 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

    Hiện, Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng ở 137,8 - 140,8 triệu đồng/lượng (mua - bán); 136,8 - 140,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

    Trong khi đó, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải mua vào và bán ra mỗi lượng vàng lần lượt như sau: 136 - 140 triệu đồng; 135,7 - 139,7 triệu đồng/lượng.

    Giá vàng tăng vùn vụt 1,8 triệu/lượng- Ảnh 1.
    Giá vàng tăng vùn vụt 1,8 triệu/lượng- Ảnh 2.

    Hôm nay, giá vàng và giá bạc đều tăng so với chốt ngày 3.11

    ẢNH: ĐAN THANH


    Giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi 16,9 triệu đồng/lượng; vàng Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu cùng chênh 15,3 triệu đồng/lượng.

    Giá vàng DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải lần lượt chênh như sau: 14,5 triệu đồng/lượng và 14,2 triệu đồng/lượng.

    Giá bạc hôm nay tăng so với chốt ngày 3.11. Từ khi mở cửa tới 14 giờ 30, mỗi kg bạc được bán ra chủ yếu trên 43 triệu đồng.

    Khoảng 14 giờ, Ancarat, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết bán ra mỗi kg bạc như sau: 43,38 triệu đồng (tăng 210.000 đồng); 43,27 triệu đồng (tăng 1,3 triệu đồng); 42,08 triệu đồng (tăng 26.000 đồng).

    Giá vàng thế giới giao ngay lúc 14 giờ 05 (giờ Việt Nam) hôm nay là 4.015,9 USD/ounce, tăng 87 USD (tương đương 2,21%); giá bạc thế giới giao ngay là 51,48 USD/ounce, tăng 1,81 USD (tương đương 3,65%) so với đóng cửa phiên trước.

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