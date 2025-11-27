Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh

Chiều nay 27.11, Bộ Công thương đã công bố thông tin điều hành giá xăng dầu, áp dụng từ 15 giờ cùng ngày.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 15 giờ hôm nay 27.11 ẢNH: T.N

Trong kỳ điều hành này, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON 92, xăng RON 95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Theo đó, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường trong kỳ điều hành này giảm mạnh.

Cụ thể, từ 15 giờ hôm nay 27.11, giá xăng E5RON 92 không cao hơn 19.288 đồng/lít, giảm 519 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành và thấp hơn xăng RON 95 là 721 đồng/lít.

Giá xăng RON 95 không cao hơn 20.009 đồng/lít, giảm 533 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Giá dầu diesel không cao hơn 18.800 đồng/lít, giảm 1.026 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá dầu hỏa không cao hơn 19.473 đồng/lít, giảm 815 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Giá dầu mazut không cao hơn 13.488 đồng/kg, giảm 251 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ 20 - 26.11) chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: đề xuất mới của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine; tồn kho dầu thô của Mỹ giảm, trong khi tồn kho xăng và dầu diesel tăng…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng chung là giảm.

Cụ thể, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa 2 kỳ điều hành đã giảm đáng kể. Trong đó, giá xăng RON 92 là 76,696 USD/thùng, giảm 2,918 USD/thùng, tương đương giảm 3,67%.

Giá xăng RON 95 là 79,556 USD/thùng, giảm 2,796 USD/thùng, tương đương giảm 3,4%.

Giá dầu diesel là 88,514 USD/thùng, giảm 5,832 USD/thùng, tương đương giảm 6,18%.

Trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới.

Ngoài ra, phương án điều hành giá xăng dầu kỳ này tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON 92 và xăng khoáng RON 95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.