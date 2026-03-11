Tối 11.3, Bộ Công thương đã công bố thông tin điều hành giá xăng dầu bắt đầu áp dụng từ 22 giờ cùng ngày.

Theo ghi nhận, giá xăng dầu đồng loạt giảm sâu khi liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định chi mạnh Quỹ bình ổn 4.000 đồng/lít/ đối với xăng sinh học, dầu hỏa, xăng không chì, dầu mazut; 5.000 đồng/lít đối với dầu diesel.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm sâu từ 22 giờ ngày hôm nay 11.3 ẢNH: PHAN HẬU

Theo đó, kể từ 22 giờ ngày 11.3, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường đối với xăng E5RON 92 không cao hơn 22.951 đồng/lít, giảm 3.619 đồng/lít. Giá xăng RON 95 không cao hơn 25.240 đồng/lít, giảm 3.880 đồng/lít.

Giá dầu diesel không cao hơn 26.470 đồng/lít, giảm 4.247 đồng/lít. Giá dầu hỏa không cao hơn 24.419 đồng/lít, giảm 7.966 đồng/lít. Giá dầu mazut không cao hơn 19.001 đồng/kg, giảm 5.706 đồng/kg.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh, có loại giảm gần 8.000 đồng/lít

Trong văn bản hỏa tốc số 1582/BCT-TTTN ngày 11.3, Bộ Công thương yêu cầu các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu đảm bảo cung ứng xăng dầu cho thị trường.

Bộ Công thương sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về bảo đảm nguồn cung xăng dầu và xử lý nghiêm nếu phát hiện các hành vi vi phạm. Các doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo đúng quy định tại các nghị định và thông tư hiện hành về quản lý kinh doanh xăng dầu và sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Như vậy, liên tiếp trong 2 kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 10.3 và ngày 11.3, liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định trích Quỹ bình ổn giá để chặn đà tăng giá của các mặt hàng xăng dầu.

Trong 2 lần quyết định chi quỹ, giá bán các mặt hàng xăng dầu được chi ở mức từ 8.000 - 10.000 đồng/lít/kg.