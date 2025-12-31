Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá xăng dầu đồng loạt giảm trước kỳ nghỉ tết Dương lịch 2026

Phan Hậu
Phan Hậu
31/12/2025 15:01 GMT+7

Giá xăng dầu tiếp tục giảm từ 15 giờ hôm nay 31.12. Trong đó, giá xăng giảm nhiều nhất 278 đồng/lít.

Chiều 31.12, Bộ Công thương đã công bố thông tin điều hành giá xăng dầu, bắt đầu áp dụng từ 15 giờ cùng ngày.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm trước kỳ nghỉ tết Dương lịch 2026- Ảnh 1.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm

ẢNH: PHAN HẬU

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới từ ngày 25 - 30.12 chịu ảnh hưởng của tình hình bất ổn tại khu vực Trung Đông; tiến triển của thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraina; Trung Quốc gia tăng nhập khẩu dầu thô; căng thẳng trong uan hệ giữa Mỹ - Venezuela… nên tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Trong kỳ điều hành này, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON 92, xăng RON 95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Theo đó, giá bán xăng E5RON 92 không cao hơn 18.438 đồng/lít, giảm 278 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, thấp hơn xăng RON 95 là 479 đồng/lít. Giá xăng RON 95 không cao hơn 18.917 đồng/lít, giảm 89 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Giá dầu diesel không cao hơn 17.255 đồng/lít, giảm 2 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá dầu hỏa không cao hơn 17.694 đồng/lít, giảm 15 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá dầu mazut không cao hơn 13.345 đồng/kg, giảm 37 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Trước đó, chiều 30.12, Cục Quản lý và Phát triển thị trường đã có thông báo, do kỳ điều hành trùng ngày 1.1.2026 - ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ tết Dương lịch 2026, nên Bộ Công thương chuyển lịch điều hành giá xăng dầu kỳ này từ ngày 31.12.

Tin liên quan

Giá xăng dầu giảm mạnh

Giá xăng dầu giảm mạnh

Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh từ 15 giờ hôm nay 18.12. Trong đó, giá xăng giảm từ 376 - 462 đồng/lít. Giá dầu giảm từ 233 - 704 đồng/lít/kg.

Khám phá thêm chủ đề

giá xăng dầu Bộ Công thương nghỉ tết dương lịch 2026 Giá xăng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận