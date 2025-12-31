Giá xăng dầu đồng loạt giảm trước kỳ nghỉ tết Dương lịch 2026

Chiều 31.12, Bộ Công thương đã công bố thông tin điều hành giá xăng dầu, bắt đầu áp dụng từ 15 giờ cùng ngày.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm ẢNH: PHAN HẬU

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới từ ngày 25 - 30.12 chịu ảnh hưởng của tình hình bất ổn tại khu vực Trung Đông; tiến triển của thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraina; Trung Quốc gia tăng nhập khẩu dầu thô; căng thẳng trong uan hệ giữa Mỹ - Venezuela… nên tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Trong kỳ điều hành này, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON 92, xăng RON 95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Theo đó, giá bán xăng E5RON 92 không cao hơn 18.438 đồng/lít, giảm 278 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, thấp hơn xăng RON 95 là 479 đồng/lít. Giá xăng RON 95 không cao hơn 18.917 đồng/lít, giảm 89 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Giá dầu diesel không cao hơn 17.255 đồng/lít, giảm 2 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá dầu hỏa không cao hơn 17.694 đồng/lít, giảm 15 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá dầu mazut không cao hơn 13.345 đồng/kg, giảm 37 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Trước đó, chiều 30.12, Cục Quản lý và Phát triển thị trường đã có thông báo, do kỳ điều hành trùng ngày 1.1.2026 - ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ tết Dương lịch 2026, nên Bộ Công thương chuyển lịch điều hành giá xăng dầu kỳ này từ ngày 31.12.