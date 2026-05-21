Bộ Công thương công bố giá xăng dầu mới nhất, áp dụng từ 15 giờ hôm nay 21.5 ẢNH: PHAN HẬU

Chiều 21.5, Bộ Công thương đã công bố thông tin quyết định điều hành giá xăng dầu của liên bộ Công thương - Tài chính, yêu cầu các doanh nghiệp áp dụng từ 15 giờ hôm nay 21.5.

Trong kỳ điều hành này, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định không chi, không trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với xăng E5RON 92, xăng RON 95, dầu diesel và dầu mazut.

Theo đó, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường áp dụng từ 15 giờ hôm nay với xăng E5RON 92 không cao hơn 24.340 đồng/lít. Giá xăng RON 95 không cao hơn 25.549 đồng/lít.

Như vậy, giá xăng E5RON 92 đang thấp hơn xăng RON 95 là 1.209 đồng/lít, mức chênh lệch này để thu hút, khuyến khích người tiêu dùng sử dụng xăng sinh học.

Cũng từ 15 giờ chiều nay, giá dầu diesel không cao hơn 28.761 đồng/lít; giá dầu mazut không cao hơn 21.483 đồng/kg.

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran có những yếu tố căng thẳng, nhưng sau đó lại hạ nhiệt; việc vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz có diễn biến thuận lợi hơn; Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) thông tin lượng dầu dự trữ thương mại đang suy giảm nhanh…

Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 14.5 và kỳ điều hành ngày 21.5 là:

136,432 USD/thùng xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5RON 92, tăng 7,700 USD/thùng, tương đương tăng 5,98%.

139,772 USD/thùng xăng RON 95, tăng 8,934 USD/thùng, tương đương tăng 6,83%.

155,306 USD/thùng dầu diesel, tăng 9,268 USD/thùng, tương đương tăng 6,35%

721,306 USD/tấn dầu mazut, tăng 33,652 USD/tấn, tương đương tăng 4,89%.

Giá xăng dầu Việt Nam thấp hơn 3 nước chung đường biên giới

Cũng theo Bộ Công thương, so sánh giá xăng dầu mới nhất áp dụng từ 15 giờ hôm nay 21.5, giá xăng dầu Việt Nam vẫn đang thấp hơn Thái Lan và 3 nước có chung đường biên giới, gồm: Trung Quốc, Lào, Campuchia.

Cập nhật đến ngày 21.5, giá xăng tại Thái Lan là 36.181 đồng/lít, tại Campuchia 35.438 đồng/lít, tại Lào 42.225 đồng/lít, tại Trung Quốc 35.438 đồng/lít. Trong khi đó, giá xăng tại Việt Nam chỉ 25.549 đồng/lít.

Giá dầu tại Thái Lan là 34.005 đồng/lít, tại Campuchia 35.767 đồng/lít, tại Lào 42.753 đồng/lít, tại Trung Quốc 32.306 đồng/lít. Giá dầu tại Việt Nam là 28.761 đồng/lít.

Bộ Công thương yêu cầu, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu áp dụng giá xăng dầu mới từ 15 giờ hôm nay 21.5, có trách nhiệm đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường.

Bộ Công thương phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát trách nhiệm của doanh nghiệp và sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện các hành vi vi phạm.