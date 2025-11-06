Giá xăng giảm sau 7 ngày tăng mạnh

Chiều 6.11, Bộ Công thương công bố thông tin điều hành giá xăng dầu với diễn biến tăng, giảm trái chiều giữa các mặt hàng.

Giá xăng giảm nhẹ sau 7 ngày tăng mạnh ẢNH: T.N

Trong kỳ điều hành này, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định không trích lập, không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Theo đó, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường từ 15 giờ chiều nay đối với xăng E5RON 92 không cao hơn 19.682 đồng/lít, giảm 78 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành và thấp hơn xăng RON 95 là 734 đồng/lít.

Giá xăng RON 95 không cao hơn 20.416 đồng/lít, giảm 72 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Giá dầu diesel không cao hơn 19.323 đồng/lít, tăng 120 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá dầu hỏa không cao hơn 19.395 đồng/lít, tăng 124 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá dầu mazut không cao hơn 14.320 đồng/kg, giảm 319 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Trước đó, trong phiên điều hành ngày 30.10, giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh. Trong đó, giá xăng tăng 710 - 762 đồng/lít, giá dầu tăng 541 - 1.318 đồng/lít/kg.

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành từ ngày 30.10 - 5.11 chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất; đồng USD tăng giá; tồn kho dầu thô của Mỹ tăng, tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ giảm; OPEC+ thống nhất tăng nhẹ sản lượng khai thác dầu trong tháng 12 và tạm dừng việc tăng sản lượng khai thác dầu trong quý 1/2026…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.