Kinh tế

Giá xăng tăng, dầu giảm từ 15 giờ hôm nay

Phan Hậu
Phan Hậu
21/08/2025 15:21 GMT+7

Giá xăng, dầu biến động trái chiều trong phiên điều hành ngày 21.8. Giá xăng tăng từ 110 - 208 đồng/lít, giá dầu giảm từ 152 - 206 đồng/lít/kg.

Chiều 21.8, Bộ Công thương công bố thông tin điều hành giá xăng, dầu bắt đầu áp dụng từ 15 giờ cùng ngày.

Giá xăng tăng, dầu giảm từ 15 giờ hôm nay- Ảnh 1.

Giá xăng tăng, dầu giảm từ 15 giờ ngày 21.8

ẢNH: PHAN HẬU

Trong kỳ điều hành này, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON 92, xăng RON 95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Theo đó, từ 15 giờ hôm nay 21.8, giá xăng E5RON 92 không cao hơn 19.464 đồng/lít, tăng 110 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành và thấp hơn xăng RON 95 là 628 đồng/lít. 

Giá xăng RON 95 không cao hơn 20.092 đồng/lít, tăng 208 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Trong khi đó, các mặt hàng dầu ghi nhận giảm giá đồng loạt. Cụ thể, giá dầu diesel không cao hơn 17.905 đồng/lít, giảm 172 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Giá dầu hỏa không cao hơn 17.814 đồng/lít, giảm 206 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá dầu mazut không cao hơn 15.116 đồng/kg, giảm 152 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Giá xăng tăng, dầu giảm từ 15 giờ hôm nay- Ảnh 2.

Giá xăng, dầu biến động giữa 2 kỳ điều hành

ẢNH: BCT

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành từ ngày 14 - 20.8 chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: tồn kho dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn so với thông tin dự báo; Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ukraine thảo luận về lộ trình chấm dứt xung đột…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng, dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên, biến động tăng tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng, dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng, dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng, dầu thế giới.

Ngoài ra, phương án điều hành xăng, dầu kỳ này tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON 92 và xăng khoáng RON 95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm

Giá xăng dầu đồng loạt giảm

Giá xăng dầu đồng loạt giảm

Giá xăng dầu trong phiên điều hành ngày 14.8 đồng loạt giảm. Trong đó, giá xăng giảm 190 - 254 đồng/lít, giá dầu giảm 379 - 723 đồng/lít.

