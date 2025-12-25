Chiều 25.12, Bộ Công thương đã công bố thông tin điều hành giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ hôm nay. Trong kỳ điều hành này, liên bộ Công thương - Tài chính tiếp tục quyết định không trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Giá xăng tiếp tục giảm mạnh trong kỳ điều hành cuối cùng năm 2025 ẢNH: P.H

Tiếp đà giảm giá từ kỳ điều hành tuần trước, giá xăng trong tuần này tiếp tục giảm mạnh. Cụ thể, giá xăng E5RON 92 không cao hơn 18.716 đồng/lít, giảm 523 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành và thấp hơn xăng RON 95 là 290 đồng/lít. Giá xăng RON 95 không cao hơn 19.006 đồng/lít, giảm 614 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Giá dầu diesel không cao hơn 17.257 đồng/lít, giảm 219 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá dầu hỏa không cao hơn 17.709 đồng/lít, giảm 228 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá dầu mazut không cao hơn 13.382 đồng/kg, tăng 222 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành từ ngày 18 - 24.12 chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: triển vọng thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine. Căng thẳng trong mối quan hệ giữa Mỹ và Venezuela, Mỹ ngăn chặn tàu chở dầu của Venezuela. Ngoài ra, xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, hai bên tiếp tục tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới.

Ngoài ra, phương án điều hành giá xăng dầu kỳ này tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON 92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ, cũng như bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.