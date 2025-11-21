Giải bài toán thừa, thiếu giáo viên

Sở GD-ĐT nên thi tuyển giáo viên cho toàn tỉnh

Tại dự thảo nghị quyết, Chính phủ đề xuất giao quyền tuyển dụng, điều động nhà giáo tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập cho giám đốc sở GD-ĐT. Việc này nhằm khắc phục bất cập trong nhiều năm qua, khi việc phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, biệt phái cho UBND cấp huyện dẫn đến tình trạng "phân mảnh" trong quản lý, gây ra tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ giữa các huyện. thiếu giáo viên

Ủng hộ quy định trên, song đại biểu (ĐB) Phạm Hùng Thắng (đoàn Ninh Bình) lưu ý cần có quy định cụ thể nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch; có sự phối hợp giữa giám đốc sở GD-ĐT với chính quyền địa phương cấp xã nơi có nhân sự giáo dục chuyển đến hoặc đi, để tránh nguy cơ lạm dụng, tiêu cực.

Đặc biệt, ông Thắng kiến nghị giao cho sở GD-ĐT tổ chức một kỳ thi chung cho tất cả các trường trong toàn tỉnh, thay vì từng xã, từng trường tổ chức. Dựa vào kết quả đợt thi này, các trường, các xã chỉ việc lựa chọn đủ số lượng giáo viên cần tuyển theo điểm của từng ứng viên. Giáo viên không trúng tuyển trường này có thể đăng ký sang trường khác bằng chính kết quả đã thi tuyển; vừa hiệu quả, công bằng, minh bạch, lại tránh tốn kém, lãng phí.

Cùng góp ý cho các dự án luật, ĐB Nguyễn Tâm Hùng (đoàn TP.HCM) chia sẻ giáo viên phổ thông hiện nay là lực lượng chịu sức ép lớn từ các khoản thu, chi ngoài học phí của nhà trường. Ông đề nghị bổ sung quy định bắt buộc công khai 100% khoản thu dịch vụ giáo dục, kể cả dịch vụ hỗ trợ giáo dục, nhằm bảo đảm giáo viên không bị đặt vào thế phải giải thích thay cho nhà trường. "Minh bạch hóa tài chính là biện pháp quan trọng để bảo vệ danh dự, tinh thần và thời gian của giáo viên", ĐB nêu.

ĐB Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) thì cho rằng cần có đột phá ngăn chặn nạn bạo lực học đường rất nhức nhối, đau lòng. Ông dẫn nhiều ví dụ thực tế trong vài tháng gần đây, cho thấy bạo lực học đường tăng vọt về số vụ và "mức độ tàn nhẫn, ác độc hơn trước nhiều", cần có sự quyết tâm ngăn chặn ngay trong nghị quyết của Quốc hội. Phía Bộ GD-ĐT cần sớm ban hành, công bố một thông tư riêng về các giải pháp để ngăn chặn bạo lực học đường.

Tranh luận đưa đào tạo y tế về Bộ GD-ĐT

Nêu ý kiến về luật Giáo dục đại học sửa đổi, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trí Thức nói "rất buồn" vì nhiều góp ý của các ĐB về y tế đã không được cơ quan soạn thảo tiếp thu. Ông và nhiều ĐB cũng bày tỏ lo lắng khi đưa lĩnh vực rất đặc thù là đào tạo y tế về Bộ GD-ĐT quản lý sẽ không phù hợp. Theo ông, đào tạo trong ngành y tế luôn phải gắn liền với bệnh viện và giáo dục lĩnh vực sức khỏe phải do Bộ Y tế quản lý. "Bộ Y tế không giành việc, nhưng nếu dự thảo được thông qua, nghiễm nhiên giáo dục sức khỏe do Bộ GD-ĐT quản lý, kể cả chương trình giáo dục sức khỏe cũng do Bộ trưởng GD-ĐT phê duyệt. Điều này rất đáng lo ngại", ông Thức nêu.

ĐB Trần Khánh Thu (đoàn Hưng Yên) thì nhấn mạnh chất lượng đào tạo của các trường. Theo bà, "không thể để một bác sĩ được đào tạo từ trường tuyển sinh 25 - 28 điểm cũng như một bác sĩ trúng tuyển từ hình thức xét tuyển hoặc điểm tuyển sinh chỉ 15 điểm". Nữ ĐB đề nghị trong luật cần bổ sung quy định đối với các cơ sở đào tạo lĩnh vực sức khỏe phải đảm bảo cơ sở thực hành nghề (bệnh viện thực hành; không phải chỉ các phòng thí nghiệm và trung tâm tiền lâm sàng như quy định hiện nay) nhằm đáp ứng tính chất đặc thù của ngành và hội nhập quốc tế.

Giải trình cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn nói việc đào tạo bác sĩ chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 vẫn do Bộ Y tế tổ chức đào tạo từ xưa đến nay. Ông khẳng định Bộ GD-ĐT không ôm đồm và không can thiệp vào việc đào tạo các bác sĩ chuyên khoa này. Bộ cũng chưa từng có ý tưởng đưa các trường đại học của Bộ Y tế về quản lý để đào tạo bác sĩ nội trú, chuyên khoa 1, chuyên khoa 2.

Theo Bộ trưởng, việc phê chuẩn chương trình đào tạo hiện nay do Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo của Bộ Y tế tổ chức soạn thảo chuẩn chương trình đào tạo. "Cần phân biệt rõ ràng giữa quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và quản lý chuyên môn. Bộ GD-ĐT quản lý nhà nước bằng các văn bản quy định theo luật. Điều đó không mâu thuẫn với việc các tổ chức, đơn vị chuyên ngành đặc thù quản lý các lĩnh vực của mình", ông Sơn nêu.

Chốt lại phần tiếp thu giải trình, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết các nhà giáo thấu hiểu trách nhiệm nặng nề trước Đảng, trước nhân dân. "Chúng tôi thấu hiểu sự vinh quang và cao quý của nghề nghiệp không tự nhiên sinh ra và nghiễm nhiên bền vững mãi mãi. Nó không thuần túy từ sự ưu ái vô điều kiện nào, mà chỉ có được bằng sự nỗ lực của chính bản thân các nhà giáo, luôn luôn phụ thuộc vào các nhà giáo", ông nhấn mạnh.