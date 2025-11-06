Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2025 - cúp TV360: Bất ngờ ngày khai màn

Đội chủ nhà bị lội ngược dòng

Sáng 6.11.2025, giải bóng rổ sinh viên toàn quốc năm 2025 - cúp TV360 chính thức khai mạc tại nhà thi đấu ĐH Bách khoa Hà Nội, với sự tham gia của 14 đội bóng rổ nam, nữ xuất sắc nhất cả nước.

Giải do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) chủ trì, Công ty CP Thể thao giải trí Max Sports (MSE) và Công ty CP Thương mại & Nội dung số Việt (Vietcontent) tổ chức, TV360 của Viettel là nhà tài trợ danh xưng.

Lễ khai mạc tại nhà thi đấu của ĐH Bách khoa Hà Nội

Ông Hoàng Đức Minh - Vụ trưởng Vụ thể chất học sinh sinh viên (Bộ GD-ĐT) phát biểu tại sự kiện

Trận mở màn giữa đội chủ nhà ĐH Bách khoa Hà Nội và Trường ĐH Kinh tế - ĐHQG Hà Nội (UEB) diễn ra kịch tính. Dù dẫn điểm phần lớn thời gian, đội chủ nhà bị UEB lội ngược dòng ở hiệp phụ và thua 58-65.

Sau ba mùa tổ chức, NUC khẳng định vị thế là giải bóng rổ sinh viên lớn nhất Việt Nam, biểu tượng của phong trào thể thao học đường hiện đại, chuyên nghiệp. Mùa 2025 mang thông điệp "Dẫn đầu cuộc chơi - Lead the Game", tôn vinh tinh thần bứt phá và sáng tạo của sinh viên.

Các đội bóng xuất sắc nhất góp mặt ở VCK

Vòng chung kết quy tụ 14 đội bóng

Các trận đấu diễn ra từ 6 đến 14.11 tại nhà thi đấu ĐH Bách khoa Hà Nội, với tổng giải thưởng 250 triệu đồng. Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam phụ trách chuyên môn, đảm bảo tính công bằng và chất lượng thi đấu.

Ông Trần Văn Lam - Phó vụ trưởng Vụ thể chất học sinh sinh viên (Bộ GD-ĐT)

Ông Nguyễn Phong Điền - Phó giám đốc ĐH Bách Khoa Hà Nội

Bà Trần Thùy Chi - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Vietcontent

Song song với các trận cầu rực lửa, chuyên trang Cúp TV360 trên ứng dụng TV360 mang đến “sân chơi số” cho khán giả: xem trực tiếp, xem lại highlight, theo dõi lịch thi đấu, kết quả và tham gia mini game “Chiến binh đua top” để nhận quà như iPhone 17 Pro Max, iPad Air M3 hay AirPods.

Khán giả còn có thể tham gia chiến dịch “Hành trình Gen-Mi tỏa sáng và tự hào” do Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) khởi xướng, với phần thưởng đặc biệt là tấm vé đồng hành cùng đội tuyển bóng rổ quốc gia Việt Nam tại SEA Games 33.

Chương trình sẽ chọn ra 4 gương mặt Gen-Mi tiêu biểu đại diện cho tinh thần của thế hệ trẻ Việt Nam: VĐV được yêu thích nhất (Most Favorite Player): Tôn vinh cầu thủ truyền cảm hứng thông qua chương trình bình chọn trực tuyến.

Cộng tác viên truyền thông xuất sắc nhất: Dành cho sinh viên đam mê sáng tạo nội dung, ghi lại khoảnh khắc đẹp của đội bóng.



