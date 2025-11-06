Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Thể thao & Cộng đồng

Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2025 - cúp TV360: Bất ngờ ngày khai màn

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
06/11/2025 21:36 GMT+7

Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc năm 2025 - cúp TV360 khai mạc tại Hà Nội, quy tụ 14 đội bóng rổ xuất sắc nhất cả nước, hứa hẹn mang đến những cuộc so tài đỉnh cao và đậm tinh thần sinh viên 'Dẫn đầu cuộc chơi'.

Đội chủ nhà bị lội ngược dòng

Sáng 6.11.2025, giải bóng rổ sinh viên toàn quốc năm 2025 - cúp TV360 chính thức khai mạc tại nhà thi đấu ĐH Bách khoa Hà Nội, với sự tham gia của 14 đội bóng rổ nam, nữ xuất sắc nhất cả nước.

Giải do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) chủ trì, Công ty CP Thể thao giải trí Max Sports (MSE) và Công ty CP Thương mại & Nội dung số Việt (Vietcontent) tổ chức, TV360 của Viettel là nhà tài trợ danh xưng.

Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2025 - cúp TV360: Bất ngờ ngày khai màn- Ảnh 1.

Lễ khai mạc tại nhà thi đấu của ĐH Bách khoa Hà Nội

Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2025 - cúp TV360: Bất ngờ ngày khai màn- Ảnh 2.

Ông Hoàng Đức Minh - Vụ trưởng Vụ thể chất học sinh sinh viên (Bộ GD-ĐT) phát biểu tại sự kiện

Trận mở màn giữa đội chủ nhà ĐH Bách khoa Hà Nội và Trường ĐH Kinh tế - ĐHQG Hà Nội (UEB) diễn ra kịch tính. Dù dẫn điểm phần lớn thời gian, đội chủ nhà bị UEB lội ngược dòng ở hiệp phụ và thua 58-65.

Sau ba mùa tổ chức, NUC khẳng định vị thế là giải bóng rổ sinh viên lớn nhất Việt Nam, biểu tượng của phong trào thể thao học đường hiện đại, chuyên nghiệp. Mùa 2025 mang thông điệp "Dẫn đầu cuộc chơi - Lead the Game", tôn vinh tinh thần bứt phá và sáng tạo của sinh viên.

Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2025 - cúp TV360: Bất ngờ ngày khai màn- Ảnh 3.

Các đội bóng xuất sắc nhất góp mặt ở VCK

Vòng chung kết quy tụ 14 đội bóng

Các trận đấu diễn ra từ 6 đến 14.11 tại nhà thi đấu ĐH Bách khoa Hà Nội, với tổng giải thưởng 250 triệu đồng. Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam phụ trách chuyên môn, đảm bảo tính công bằng và chất lượng thi đấu.

Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2025 - cúp TV360: Bất ngờ ngày khai màn- Ảnh 4.

Ông Trần Văn Lam - Phó vụ trưởng Vụ thể chất học sinh sinh viên (Bộ GD-ĐT)

Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2025 - cúp TV360: Bất ngờ ngày khai màn- Ảnh 5.

Ông Nguyễn Phong Điền - Phó giám đốc ĐH Bách Khoa Hà Nội

Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2025 - cúp TV360: Bất ngờ ngày khai màn- Ảnh 6.

Bà Trần Thùy Chi - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Vietcontent

Song song với các trận cầu rực lửa, chuyên trang Cúp TV360 trên ứng dụng TV360 mang đến “sân chơi số” cho khán giả: xem trực tiếp, xem lại highlight, theo dõi lịch thi đấu, kết quả và tham gia mini game “Chiến binh đua top” để nhận quà như iPhone 17 Pro Max, iPad Air M3 hay AirPods.

Khán giả còn có thể tham gia chiến dịch “Hành trình Gen-Mi tỏa sáng và tự hào” do Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) khởi xướng, với phần thưởng đặc biệt là tấm vé đồng hành cùng đội tuyển bóng rổ quốc gia Việt Nam tại SEA Games 33.

Chương trình sẽ chọn ra 4 gương mặt Gen-Mi tiêu biểu đại diện cho tinh thần của thế hệ trẻ Việt Nam: VĐV được yêu thích nhất (Most Favorite Player): Tôn vinh cầu thủ truyền cảm hứng thông qua chương trình bình chọn trực tuyến.

Cộng tác viên truyền thông xuất sắc nhất: Dành cho sinh viên đam mê sáng tạo nội dung, ghi lại khoảnh khắc đẹp của đội bóng.


Tin liên quan

Chùa Tum Núp đoạt hat-trick vô địch ghe ngo nam và nữ

Chùa Tum Núp đoạt hat-trick vô địch ghe ngo nam và nữ

Giải đua ghe ngo TP.Cần Thơ năm 2025 khép lại sau 2 ngày tranh tài sôi nổi trên sông Maspero, thu hút sự cổ vũ nồng nhiệt của hàng chục ngàn khán giả và du khách.

Việt Nam đặt mục tiêu giành 100 HCV tại SEA Games 33, thứ hạng cao nhất có thể

Giải bóng đá người Việt tại Nhật ủng hộ đồng bào miền Trung gặp thiên tai

Khám phá thêm chủ đề

Bóng rổ Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc cúp TV360 ĐH Bách khoa Hà Nội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận