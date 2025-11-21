Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Doanh nghiệp

Giải chạy bộ UpRace 2025 sẽ tập trung hỗ trợ người dân ở vùng bị thiên tai

Mai Phương
Mai Phương
21/11/2025 16:10 GMT+7

Dự án chạy bộ trực tuyến vì cộng đồng - UpRace 2025 được thực hiện để đóng góp cho các tổ chức thiện nguyện.

UpRace 2025 chính thức trở lại từ ngày 28.11 đến 21.12.2025 với thông điệp “Every Step Matters” - Mỗi bước chạy đều mang ý nghĩa. Cứ mỗi km chạy bộ của người tham gia chương trình, tương đương 1.000 đồng, sẽ được các nhà tài trợ chuyển thành nguồn quỹ hỗ trợ cho các tổ chức xã hội hỗ trợ những em bé sinh non, người khuyết tật… Giống như các mùa giải trước, UpRace 2025 sẽ không đặt mục tiêu về số km đường chạy mà dự án kỳ vọng số người tham gia sẽ đông hơn, tập trung vào trải nghiệm và cùng nhau tạo nên những câu chuyện ý nghĩa.

Giải chạy bộ UpRace 2025 sẽ tập trung hỗ trợ người dân ở vùng bị thiên tai- Ảnh 1.

Ba tổ chức xã hội đồng hành cùng dự án chạy bộ UpRace 2025 để hỗ trợ người dân ở các vùng khó khăn, thiên tai

ẢNH: VNG

Phát biểu tại họp báo UpRace, ông Kelly Wong, Tổng giám đốc VNG, chia sẻ: “Năm nay là một năm khó khăn với rất nhiều người trong chúng ta. Nhưng với những người mà UpRace muốn hỗ trợ, mọi thứ còn khó khăn hơn nhiều lần. Chính vì vậy, dù nguồn lực của mỗi người có hạn, tôi tin chúng ta vẫn có thể lựa chọn giúp đỡ, nhất là khi chỉ một bước chạy của bạn cũng có thể mang lại hy vọng cho ai đó. Đây cũng chính là tinh thần của UpRace từ những ngày đầu: chỉ một hành động nhỏ, khi được nhiều người cùng thực hiện, thì tác động tạo được sẽ không hề nhỏ. Điểm đáng quý nhất ở UpRace là mô hình đơn giản và minh bạch, khi mỗi kilomet đều được quy đổi thành sự hỗ trợ đến đúng nơi cần đến. Có lẽ chính vì vậy, hàng trăm nghìn người và tổ chức đã đồng hành cùng UpRace trong suốt những năm qua”.

Năm nay, Quỹ Kiến tạo Ước mơ, VNG và Công ty cổ phần Giấy CP (CP Paper) sẽ là 3 nhà tài trợ chiến lược, và nguồn quỹ huy động được sẽ đồng hành cùng 3 tổ chức xã hội uy tín, đã gắn bó lâu năm với UpRace: Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam và Trung tâm Hỗ trợ phát triển Chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh Việt Nam (Sơ sinh Việt Nam). Đặc biệt, cả ba tổ chức xã hội sẽ tập trung các hoạt động hỗ trợ người dân tại những địa phương chịu thiệt hại nặng nề vì thiên tai, lũ lụt trong thời gian qua.

Trong suốt hành trình 6 năm tổ chức trước đây, UpRace đã thu hút hơn 632.000 người tham gia chạy bộ và đóng góp hơn 31,8 tỉ đồng cho các tổ chức xã hội. Năm 2023, gần 7 triệu km chạy tương đương với 7 tỉ đồng đã đem lại học bổng cho hàng ngàn học sinh vùng khó khăn, tạo sinh kế cho người khuyết tật, hỗ trợ trẻ sơ sinh nguy cơ cao hay thực hiện các dự án trồng rừng bảo vệ hệ sinh thái.

Tin liên quan

Hành trình vì cộng đồng của CIMB Việt Nam tại UpRace 2023

Hành trình vì cộng đồng của CIMB Việt Nam tại UpRace 2023

CIMB hiện thực hóa cam kết tạo ra những sự thay đổi tích cực cho Việt Nam thông qua đa dạng các hoạt động trách nhiệm xã hội, bao gồm thúc đẩy các hoạt động khuyến học và bảo tồn thiên nhiên trong khuôn khổ chương trình UpRace 2023.

Khám phá thêm chủ đề

Chạy bộ UpRace 2025 VNG hỗ trợ người dân
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận