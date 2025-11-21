Giải chạy bộ UpRace 2025 sẽ tập trung hỗ trợ người dân ở vùng bị thiên tai

UpRace 2025 chính thức trở lại từ ngày 28.11 đến 21.12.2025 với thông điệp “Every Step Matters” - Mỗi bước chạy đều mang ý nghĩa. Cứ mỗi km chạy bộ của người tham gia chương trình, tương đương 1.000 đồng, sẽ được các nhà tài trợ chuyển thành nguồn quỹ hỗ trợ cho các tổ chức xã hội hỗ trợ những em bé sinh non, người khuyết tật… Giống như các mùa giải trước, UpRace 2025 sẽ không đặt mục tiêu về số km đường chạy mà dự án kỳ vọng số người tham gia sẽ đông hơn, tập trung vào trải nghiệm và cùng nhau tạo nên những câu chuyện ý nghĩa.

Ba tổ chức xã hội đồng hành cùng dự án chạy bộ UpRace 2025 để hỗ trợ người dân ở các vùng khó khăn, thiên tai ẢNH: VNG

Phát biểu tại họp báo UpRace, ông Kelly Wong, Tổng giám đốc VNG, chia sẻ: “Năm nay là một năm khó khăn với rất nhiều người trong chúng ta. Nhưng với những người mà UpRace muốn hỗ trợ, mọi thứ còn khó khăn hơn nhiều lần. Chính vì vậy, dù nguồn lực của mỗi người có hạn, tôi tin chúng ta vẫn có thể lựa chọn giúp đỡ, nhất là khi chỉ một bước chạy của bạn cũng có thể mang lại hy vọng cho ai đó. Đây cũng chính là tinh thần của UpRace từ những ngày đầu: chỉ một hành động nhỏ, khi được nhiều người cùng thực hiện, thì tác động tạo được sẽ không hề nhỏ. Điểm đáng quý nhất ở UpRace là mô hình đơn giản và minh bạch, khi mỗi kilomet đều được quy đổi thành sự hỗ trợ đến đúng nơi cần đến. Có lẽ chính vì vậy, hàng trăm nghìn người và tổ chức đã đồng hành cùng UpRace trong suốt những năm qua”.

Năm nay, Quỹ Kiến tạo Ước mơ, VNG và Công ty cổ phần Giấy CP (CP Paper) sẽ là 3 nhà tài trợ chiến lược, và nguồn quỹ huy động được sẽ đồng hành cùng 3 tổ chức xã hội uy tín, đã gắn bó lâu năm với UpRace: Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam và Trung tâm Hỗ trợ phát triển Chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh Việt Nam (Sơ sinh Việt Nam). Đặc biệt, cả ba tổ chức xã hội sẽ tập trung các hoạt động hỗ trợ người dân tại những địa phương chịu thiệt hại nặng nề vì thiên tai, lũ lụt trong thời gian qua.

Trong suốt hành trình 6 năm tổ chức trước đây, UpRace đã thu hút hơn 632.000 người tham gia chạy bộ và đóng góp hơn 31,8 tỉ đồng cho các tổ chức xã hội. Năm 2023, gần 7 triệu km chạy tương đương với 7 tỉ đồng đã đem lại học bổng cho hàng ngàn học sinh vùng khó khăn, tạo sinh kế cho người khuyết tật, hỗ trợ trẻ sơ sinh nguy cơ cao hay thực hiện các dự án trồng rừng bảo vệ hệ sinh thái.