Giải pickleball Cam Lâm 2026: Kết nối thể thao, tiếp sức học sinh khó khăn

Ngày 31.10, giải pickleball Cam Lâm 2026 với chủ đề "Điểm hẹn kết nối" đã diễn ra sôi nổi với 22 đôi vận động viên đến từ các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp, tranh tài ở hai nội dung đôi nam và đôi nam nữ.

Giải đấu được tổ chức nhằm tạo sân chơi thể thao lành mạnh, tăng cường giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết và mở rộng kết nối giữa các đơn vị, doanh nghiệp.

Thông qua những trận đấu, ban tổ chức kỳ vọng các vận động viên không chỉ có thêm những trải nghiệm thể thao mà còn xây dựng tình bạn, mở ra cơ hội hợp tác trong công việc và cuộc sống.

Ban tổ chức giải giải pickleball Cam Lâm 2026 trao học bổng tiếp sức cho các em học sinh khó khăn đến trường ẢNH: ĐOAN DIỆU

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động "Tiếp sức đến trường", trao hỗ trợ cho 25 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập tại xã Cam Lâm. Mỗi em được nhận một suất hỗ trợ trị giá 1 triệu đồng, với tổng kinh phí 25 triệu đồng do các đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm chung tay đóng góp.

Nguồn hỗ trợ nhằm giúp các em có thêm điều kiện mua sắm sách vở, đồ dùng học tập, tiếp tục hành trình đến trường. Đây cũng là hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội, tinh thần tương thân tương ái và sự đồng hành của cộng đồng đối với công tác chăm lo, khuyến học.

Tri ân các nhà tài trợ ẢNH: ĐOAN DIỆU

Đại diện ban tổ chức cho biết, thông qua giải đấu, những người làm Báo Thanh Niên mong muốn kết nối các cơ quan, doanh nghiệp và bạn đọc cùng tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Tinh thần "Gắn kết giao lưu – Tiếp sức đến trường" không chỉ dừng lại ở những trận đấu mà còn được lan tỏa bằng những hành động thiết thực dành cho thế hệ trẻ.

Ban tổ chức cảm ơn lãnh đạo xã Cam Lâm đã phối hợp tổ chức, kết nối các trường học và giới thiệu học sinh nhận hỗ trợ; đồng thời ghi nhận sự đồng hành của nhà tài trợ chính, các đơn vị đồng tài trợ, doanh nghiệp, cá nhân, tổ trọng tài, bộ phận hậu cần và các vận động viên.

Các vận động viên tham gia giải pickleball Cam Lâm 2026 ẢNH: KỲ NAM

Giải đấu đề cao tinh thần đoàn kết, trung thực, tôn trọng đối thủ, chấp hành điều lệ và quyết định của trọng tài, hướng đến xây dựng một sân chơi thể thao văn minh, đồng thời tạo dấu ấn đẹp về sự gắn kết giữa thể thao và hoạt động xã hội.

"Với tên gọi "Điểm hẹn kết nối", Ban tổ chức mong muốn tạo nên một cuộc gặp gỡ ý nghĩa, nơi những tình bạn được vun đắp, những mối quan hệ mới được mở ra và sự đồng hành tiếp tục được nối dài sau giải đấu. Mong rằng mỗi anh chị sẽ mang về những kỷ niệm đẹp, thêm những người bạn và thêm cơ hội hợp tác trong công việc, cuộc sống", ông Nguyễn Ngọc Phúc, đại diện Báo Thanh Niên chia sẻ.

Dưới đây là một số hình ảnh của giải pickleball Cam Lâm 2026 "Điểm hẹn kết nối" :

Đôi pickleball của BTC ẢNH: KỲ NAM

Đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa tham gia giải ẢNH: KỲ NAM

Đại diện UBND xã Cam Lâm ẢNH: KỲ NAM

Đại diện các doanh nghiệp tài trợ, tham gia thi đấu tích cực ẢNH: KỲ NAM

Những trận đấu nảy lửa, các vận động viên thi đấu hết mình ẢNH: KỲ NAM

Giao lưu thi đấu trên tình thần giao lưu kết nối ẢNH: KỲ NAM

Ban tổ chức trao giải cho đôi nam nữ ẢNH: KỲ NAM

Ban tổ chức trao giải cho đôi nam ẢNH: KỲ NAM

Trao giải vận động viên phong cách ẢNH: KỲ NAM