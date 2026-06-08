Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Giải Pickleball Open Cup - Future Stars 2026: Sân chơi chuyên nghiệp cho các tài năng trẻ

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
08/06/2026 21:23 GMT+7

Giải Pickleball Open Cup - Future Stars hướng tới mục tiêu xây dựng sân chơi chuyên nghiệp cho các tài năng trẻ, góp phần thúc đẩy sự phát triển của phong trào pickleball tại Việt Nam.

Hấp dẫn giải Pickleball Open Cup - Future Stars 2026

Hôm nay tại TP.HCM, New Sports phối hợp cùng Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng ra mắt giải Pickleball Open Cup - Future Stars 2026 với quy mô lớn, được sự đón chờ của đông đảo các tay vợt trẻ trên toàn quốc.

Giải Pickleball Open Cup - Future Stars 2026: Sân chơi chuyên nghiệp cho các tài năng trẻ- Ảnh 1.

Công bố giải Pickleball Open Cup - Future Stars 2026 sân chơi bổ ích cho các tay vợt trẻ

ẢNH: BTC

Theo thông tin từ BTC, giải Pickleball Open Cup - Future Stars 2026 đến nay thu hút 500 tay vợt đăng ký tham gia. Giải diễn ra từ ngày 12 đến 14.6 tại cụm sân NSC The Global City (TP.HCM) là nơi đăng cai PPA Tour Asia - MB Vietnam Open 2025.

Giải Pickleball Open Cup - Future Stars 2026: Sân chơi chuyên nghiệp cho các tài năng trẻ- Ảnh 2.

Nhiều tài năng trẻ pickleball Việt Nam đăng ký tham dự giải Pickleball Open Cup - Future Stars 2026 tại TP.HCM

ẢNH: UYÊN PHƯƠNG

Tại giải Pickleball Open Cup - Future Stars 2026, các VĐV sẽ tranh tài các nội dung gồm: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ thuộc các nhóm tuổi U.10, U.12, U.14, U.16 và U.18. Lịch thi đấu được phân bổ hợp lý giúp các tay vợt trẻ có thể tranh tài ở từng nội dung, lứa tuổi phù hợp. Cụ thể ngày 12.6 sẽ diễn ra nội dung đơn, ngày 13.6 là nội dung đôi nam, đôi nữ và ngày 14.6 thi đấu nội dung đôi nam nữ.

Giải Pickleball Open Cup - Future Stars 2026: Sân chơi chuyên nghiệp cho các tài năng trẻ- Ảnh 3.

Các tay vợt CLB Kỳ Hòa Junior tập luyện chuẩn bị thử sức ở giải Pickleball Open Cup - Future Stars 2026

ẢNH: KHOA TRẦN

Với tâm huyết từ BTC cùng các đơn vị đồng hành, giải Pickleball Open Cup - Future Stars 2026 là cơ hội quý cho các tay vợt trẻ Việt Nam trui rèn, tích lũy kinh nghiệm. BTC sẽ trao thưởng hiện kim kèm cúp vô địch, huy chương, giấy khen nhằm khích lệ tinh thần các VĐV đạt thành tích cao.

Tin liên quan

Giải pickleball có cách tính điểm mới lạ tại TP.HCM: Anh tài hội tụ

Giải pickleball có cách tính điểm mới lạ tại TP.HCM: Anh tài hội tụ

Giải pickleball Michelob ULTRA - châu Á mở rộng 2026 khởi tranh hôm nay tại VIAS Pickleball Academy (TP.HCM) tạo sức hút với người hâm mộ.

Giải pickleball châu Á mở rộng trở lại TP.HCM với tiền thưởng rất hấp dẫn

Địa chấn tại giải pickleball các CLB quốc gia 2026 tranh cúp Donex: Trương Vinh Hiển 'sẩy chân'

Khám phá thêm chủ đề

Giải Pickleball Open Cup - Future Stars Tài năng trẻ Pickleball pickleball Việt Nam Các tay vợt trẻ Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận