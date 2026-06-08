Giải Pickleball Open Cup - Future Stars 2026: Sân chơi chuyên nghiệp cho các tài năng trẻ

Hấp dẫn giải Pickleball Open Cup - Future Stars 2026

Hôm nay tại TP.HCM, New Sports phối hợp cùng Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng ra mắt giải Pickleball Open Cup - Future Stars 2026 với quy mô lớn, được sự đón chờ của đông đảo các tay vợt trẻ trên toàn quốc.

Công bố giải Pickleball Open Cup - Future Stars 2026 sân chơi bổ ích cho các tay vợt trẻ ẢNH: BTC

Theo thông tin từ BTC, giải Pickleball Open Cup - Future Stars 2026 đến nay thu hút 500 tay vợt đăng ký tham gia. Giải diễn ra từ ngày 12 đến 14.6 tại cụm sân NSC The Global City (TP.HCM) là nơi đăng cai PPA Tour Asia - MB Vietnam Open 2025.

Nhiều tài năng trẻ pickleball Việt Nam đăng ký tham dự giải Pickleball Open Cup - Future Stars 2026 tại TP.HCM ẢNH: UYÊN PHƯƠNG

Tại giải Pickleball Open Cup - Future Stars 2026, các VĐV sẽ tranh tài các nội dung gồm: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ thuộc các nhóm tuổi U.10, U.12, U.14, U.16 và U.18. Lịch thi đấu được phân bổ hợp lý giúp các tay vợt trẻ có thể tranh tài ở từng nội dung, lứa tuổi phù hợp. Cụ thể ngày 12.6 sẽ diễn ra nội dung đơn, ngày 13.6 là nội dung đôi nam, đôi nữ và ngày 14.6 thi đấu nội dung đôi nam nữ.

Các tay vợt CLB Kỳ Hòa Junior tập luyện chuẩn bị thử sức ở giải Pickleball Open Cup - Future Stars 2026 ẢNH: KHOA TRẦN

Với tâm huyết từ BTC cùng các đơn vị đồng hành, giải Pickleball Open Cup - Future Stars 2026 là cơ hội quý cho các tay vợt trẻ Việt Nam trui rèn, tích lũy kinh nghiệm. BTC sẽ trao thưởng hiện kim kèm cúp vô địch, huy chương, giấy khen nhằm khích lệ tinh thần các VĐV đạt thành tích cao.