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Thể thao Các môn khác

Giải pickleball có cách tính điểm mới lạ tại TP.HCM: Anh tài hội tụ

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
04/06/2026 18:53 GMT+7

Giải pickleball Michelob ULTRA - châu Á mở rộng 2026 khởi tranh hôm nay tại VIAS Pickleball Academy (TP.HCM) tạo sức hút với người hâm mộ.

Khác với các giải đấu từng được tổ chức tại Việt Nam trước đây, giải pickleball Michelob ULTRA - châu Á mở rộng 2026 áp dụng cách tính điểm trực tiếp (rally scoring). Đây là cách tính điểm thường được áp dụng ở nội dung đồng đội (MPL), buộc các VĐV phải hết sức tập trung trong tất cả các pha bóng và tạo sự hấp dẫn lớn với người xem.

Giải pickleball có cách tính điểm mới lạ tại TP.HCM: Anh tài hội tụ- Ảnh 1.

Quang Dương tranh tài ở giải pickleball Michelob ULTRA - châu Á mở rộng 2026 khởi tranh hôm nay tại TP.HCM

ẢNH: BTC

Giải thu hút nhiều tay vợt hàng đầu làng pickleball Việt Nam như Lý Hoàng Nam, Quang Dương, Trịnh Linh Giang, Phúc Huỳnh, Đỗ Minh Quân cùng các tay vợt quốc tế như Kaitlynn Hart (Mỹ), Roos Van Reek (Hà Lan), Nicole Shoeman (Úc), Vivian Glozman (Mỹ), Harsh Mehta (Ấn Độ)...

Ngoài nội dung chuyên nghiệp, giải pickleball Michelob ULTRA - châu Á mở rộng còn thu hút hơn 350 tay vợt phong trào thi đấu các hạng mục intermediate (trung cấp) và advanced (nâng cao), tạo không khí tranh tài sôi nổi, hào hứng.

Giải pickleball có cách tính điểm mới lạ tại TP.HCM: Anh tài hội tụ- Ảnh 2.

Lý Hoàng Nam được kỳ vọng tỏa sáng ở giải pickleball Michelob ULTRA - châu Á mở rộng 2026

ẢNH: BTC

Giải pickleball có cách tính điểm mới lạ tại TP.HCM: Anh tài hội tụ- Ảnh 3.

Nhiều hạng mục thi đấu ở giải pickleball Michelob ULTRA - châu Á mở rộng 2026 giúp các VĐV cọ xát

ẢNH: BTC

Giải pickleball Michelob ULTRA - châu Á mở rộng 2026 do FPT Play và America & Asia (AAC) phối hợp tổ chức với sự vận hành chuyên môn của PVNA. Người hâm mộ có thể theo dõi toàn bộ diễn biến của giải trên các nền tảng của FPT Play. Bà Tô Nam Phương, Phó tổng giám đốc FPT Play cho biết: "Kinh nghiệm tổ chức các giải đấu thể thao quốc tế cũng như đồng hành cùng các giải pickleball lớn trước đây đã giúp FPT Play mở rộng vai trò của mình với giải pickleball Michelob ULTRA - châu Á mở rộng 2026. Đây là dấu mốc khẳng định chiến lược đầu tư dài hạn cho bộ môn pickleball tại Việt Nam, thông qua việc tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp, tầm cỡ, phục vụ khán giả”.



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