Ái nữ mạnh mẽ, đầy khí chất của 'cướp biển' Johnny Depp

Bên cạnh sự nghiệp người mẫu, Lily-Rose Depp cũng từng bước dấn thân vào con đường diễn xuất như cha mẹ nổi tiếng. Mỹ nhân 9X bắt đầu đóng phim từ năm 15 tuổi và có cơ hội xuất hiện cùng Johnny Depp trong Tusk, Yoga Hosers. Người đẹp cũng ghi dấu ấn với các tác phẩm như: Planetarium, Savage, A Faithful Man, My Last Lullaby, The King…

ẢNH: NETFLIX