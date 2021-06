Angelababy dính tin đồn ngoại tình với Thái Từ Khôn

Thế nhưng, bạn của Angelababy ngay lập tức lên tiếng phủ nhận tin đồn trên. Người này cho hay hình ảnh được chụp khi cô cùng cả ê-kíp show Keep Running Running Man bản Trung Quốc) đi chơi chung. Đến ngày 31.5, một thành viên khác của Keep Running là Lucas Hoàng Húc Hi (nhóm NCT /WayV) cập nhật video chơi lướt sóng trên trang cá nhân, đính kèm chú thích: "Chị AngelaBaby đưa đi chơi". Bên dưới clip của Lucas, Thái Từ Khôn cũng đăng một tấm ảnh chụp chung anh với Hoàng Húc Hi và WinWin Đổng Tư Thành.