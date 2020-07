BlackPink vượt mặt Ariana Grande, Taylor Swift trên YouTube

Cụ thể, kênh của những chủ nhân hit How You Like That đã vượt qua kênh YouTube của Ariana Grande (có hơn 42,2 triệu subscriber), Taylor Swift (tương đương 38,5 triệu subscriber) và Katy Perry (cỡ 37,7 triệu subscriber). Vậy là BlackPink đã trở thành nghệ sĩ nữ có số lượng người đăng ký cao nhất trên YouTube và “soán ngôi” Ariana Grande.