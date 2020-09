Ca sĩ Duyên Quỳnh: Không còn sốc trước những đề nghị 'đổi chác'

Quán quân Người kể chuyện tình 2019 Nguyễn Duyên Quỳnh vừa trở lại với âm nhạc bằng ca khúc do chính cô sáng tác mang tên Vì ai. Đây là lần đầu Duyên Quỳnh thử sức với thể loại EDM nhưng ca từ vẫn rất đậm chất ngôn tình, phù hợp với thị hiếu của giới trẻ . Bằng chứng là sau khi ra mắt, ca khúc nhận được nhiều ý kiến đóng góp, lời khen tích cực từ khán giả. Điều này như một tín hiệu khá tốt cho lần trở lại đầy mới mẻ của giọng ca sinh năm 1990.

“Trước đây, Duyên Quỳnh chọn cho mình hình ảnh ngọc nữ khá an toàn, âm nhạc của Quỳnh đa số cũng là ballad nên bây giờ, khi đã trưởng thành hơn, Quỳnh muốn làm một điều gì đó mới mẻ, khác lạ để thoát khỏi cái vỏ bọc an toàn đó và để khán giả có thể nhìn thấy nhiều Duyên Quỳnh khác nhau. Và vì thanh xuân của người phụ nữ có giới hạn nên Quỳnh muốn lưu giữ lại những điều đẹp đẽ khi mình còn có thể”, Duyên Quỳnh tâm sự. Về công việc sáng tác, theo Duyên Quỳnh đó là một phần không thể thiếu trong đời sống của nữ ca sĩ nói riêng và con đường nghệ thuật nói chung. Cô hi vọng khán giả sẽ đón nhận cô là một nghệ sĩ đa năng, phát triển bản thân bằng năng lực và sự cố gắng mỗi ngày.