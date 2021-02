Ca sĩ Thanh Thảo: Tôi cái gì cũng khoe đôi khi khiến vợ chồng mâu thuẫn

* Xin chào ca sĩ Thanh Thảo! Vì sao chị quyết định về Việt Nam vào thời điểm Tết Nguyên đán 2021?

Khi ở bên Mỹ, tôi đã bị “lockdown” (phong tỏa) cả năm rồi, không thể lên sân khấu được. Một là mình nhớ sân khấu, nhớ nghề, thứ hai là thấy Việt Nam là an toàn nhất, tôi muốn đưa các con về. Mình cũng đắn đo từ hồi tháng 6 năm ngoái cho đến tận bây giờ mới quyết định lên đường. Ban đầu tôi hi vọng dịch bệnh ở Mỹ sẽ được khống chế sớm, mình không cần đưa các con đi nguy hiểm như vậy. Trên các chuyến bay đều rất nguy hiểm vì mình không biết ai dương tính, ai âm tính. Nhưng nếu đi một mình về đây, tôi lại không an tâm khi để các con bên kia. Cuối cùng tôi quyết định liều một phen, nếu đưa các con bình an qua đây thì Việt Nam sẽ là nơi an toàn.