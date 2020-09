Con gái kể khoảnh khắc Hồ Lệ Thu cầm dao định tự kết liễu cuộc đời

Ca sĩ nổi tiếng Việt Nam, qua xứ người không mua nổi búp bê cho con

Chương trình Gõ cửa thăm nhà do Quốc Thuận và Ngọc Lan dẫn dắt vừa lên sóng. Trong tập này, hai MC đến thăm nhà của ca sĩ Hồ Lệ Thu. Được biết, nữ ca sĩ đang sống cùng con gái Phi Anh. Ca sĩ Hồ Lệ Thu từng là cái tên khá nổi tiếng trong giới âm nhạc Việt và hải ngoại thập niên 90, cùng thời với các tên tuổi như Phương Thanh, Lam Trường, Mỹ Linh, Thanh Lam... Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân của nữ ca sĩ sinh năm 1973 lại trải qua rất nhiều nước mắt. Cả ba cuộc hôn nhân đều được cô miêu tả bằng chữ "đau đớn", không chỉ bị bạo hành, cô còn bị "cắm sừng", làm không thua ô sin...

Trong chương trình, nữ ca sĩ thoải mái chia sẻ về những “chuyến đò” của cuộc đời mình. “Nhìn Thu trên sân khấu, mọi người thấy mình là một ca sĩ năng động, sexy và tràn đầy năng lượng nhưng lại là một cô gái rất ngoan. Thu lấy chồng năm 21 tuổi và suy nghĩ nếu chồng không thích thì ở nhà, không có gì buồn phiền cả. Lúc đó mình ở nhà làm nội trợ rất giỏi. Dù vậy mình vẫn thèm hát, nghệ sĩ là máu rồi. Nhưng sau đó chuyện cũng không được hay lắm, mình cũng đã chịu đựng được 2 năm trời rồi quyết định ẵm con đi ra khỏi nhà”, cô nhớ lại.

Hồ Lệ Thu sống an yên bên con gái sau những sóng gió cuộc đời Ảnh: Chụp màn hình

Giọng ca Con tim dại khờ cho biết sau cuộc hôn nhân đầu thất bại, cô chuyển về Long Khánh ở ké nhà anh hai và chị dâu. Thời gian đó, dù đã là một ca sĩ nổi tiếng, được nhiều người biết đến, Hồ Lệ Thu chấp nhận đi hát ở các đội văn nghệ của huyện, đi hát trong các xã để kiếm tiền nuôi con. Cô chia sẻ: “Một lần diễn như vậy được 18.000 đồng nhưng mình vẫn cảm thấy vui. Thứ nhất là mình được hát và thứ hai là kiếm tiền bằng cái nghề của mình để nuôi con”.

Sau đó Hồ Lệ Thu kết hôn với một người đàn ông Pháp. Những tưởng theo chồng sang sinh sống tại Marseille, một thành phố cảng biển ở Pháp, cuộc đời người đẹp sẽ sang trang. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này cũng để lại cho nữ ca sĩ nhiều buồn đau. Cựu thành viên nhóm Techno tâm sự: “Tới khi qua bên nước ngoài sống rồi mới thấy mình sống giống như “chim lồng cá chậu”, chỉ nhốt mình ở nhà rồi không cho làm gì cả. Tệ hơn là mỗi ngày anh ta phát tiền đi chợ như phát cho ô sin. Mình sống không chịu nổi cảnh đó, nhiều khi cãi nhau mình giận, nhịn ăn một ngày ổng cũng mặc kệ".

Giọng ca Tình yêu đó cho biết trong một đêm giáng sinh, khi thấy con gái thích búp bê nhưng cô không có tiền. Biết Hồ Lệ Thu không có tiền, con gái chỉ nắm tay mẹ kéo đi khiến nữ ca sĩ xúc động. Cô nói: “Cả cuộc đời Thu nhớ hoài lúc đó. Cứ nghĩ tại sao mình thảm vậy, là một ca sĩ nổi tiếng ở Việt Nam, làm ra tiền lo cho gia đình, giờ có một con búp bê mà mua không được cho con. Sau này Thu mới quyết tâm phải làm ra tiền để lo cho con, không bao giờ để cảnh đó lại xảy ra như vậy”.

Hồ Lệ Thu tâm sự về những cuộc hôn nhân đau đớn đã trải qua Ảnh: Chụp màn hình

Sau hai lần đổ vỡ, đến cuộc hôn nhân thứ ba cũng lại khiến Hồ Lệ Thu đau đớn vì bị lừa gạt. Nữ ca sĩ cho biết khi chứng kiến cách người đàn ông đó đeo đuổi, chăm sóc mình, hết lòng chăm sóc cho con gái khiến cô mềm lòng. “Nhưng mình không hề biết đó là vở tuồng diễn rất giỏi của anh ta. Mình không hề biết đó là một người đào mỏ, nghĩ mình là ca sĩ nổi tiếng và có tiền nên nhào vô. Nhưng thấy khi cưới xong, mình không có tiền bạc gì hết, thế là trong thời gian về Việt Nam chuẩn bị cho lễ cưới, anh ta đã cặp ngay một cô khác. Đến khi nhìn ra được chân tướng của sự việc thì Thu quyết định ly hôn ngay”, cô nghẹn ngào.

Hồ Lệ Thu bày tỏ sau bao nhiêu sóng gió, cô vẫn cảm thấy mình may mắn vì sau mỗi lần ngã thì bản thân đều đứng dậy rất mạnh mẽ. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Cũng may mắn là sau những sóng gió của mẹ, Phi Anh cũng là đứa rất mạnh mẽ. Cho đến ngày hôm nay, Phi Anh đã học và thành tài, đó là điều rất may mắn. Nhưng Thu vẫn mong con mình thành công trong cuộc đời như mẹ mong đợi”.

Con gái Hồ Lệ Thu: Từng có ý định kết thúc cuộc đời vì nghĩ là gánh nặng của mẹ

Trong khi Quốc Thuận đang lắng nghe những câu chuyện của nữ ca sĩ thì Ngọc Lan cũng có cuộc trò chuyện với Phi Anh - con gái Hồ Lệ Thu. Phi Anh tâm sự từ nhỏ cô không sống với ba nên khi nghe mẹ cưới chồng Pháp, cô cảm thấy vui vì nghĩ mình sắp có ba, có gia đình. Tuy nhiên, Phi Anh cho biết những gì cô hình dung trong đầu, khi so sánh với thực tế hoàn toàn khác. Thứ cô cảm nhận được là ở một căn nhà với mẹ và một người đàn ông khác chứ không cảm nhận được người đó là ba.

Con gái Hồ Lệ Thu từng trách mẹ sao cứ mãi đi tìm hạnh phúc riêng cho mình Ảnh: Chụp màn hình

“Ngay từ đêm đầu tiên qua Pháp, ông ấy dẫn Phi Anh và mẹ đi ăn. Khi đi ngang một tiệm đồ chơi, Phi Anh lúc đó chỉ mới 6 tuổi, đòi được mua đồ chơi. Những gì mình thấy ở những người ba khác là: Con muốn mua gì, ba mua cho con. Còn người này nói là: Tôi chỉ cho số tiền chừng đây thôi, tự chọn đi. Lúc đó mình cảm nhận được là sao người này quá khắt khe với mình, không chiều chuộng mình. Bao nhiêu sự trông chờ vào tình cảm của người cha là hoàn toàn biến mất sau khi qua bên đó. Có nhiều khoảnh khắc khiến Phi Anh nhận thấy người này đưa mình qua đây là vì mẹ mình chứ không phải thật sự thương mình”, Phi Anh bộc bạch.

Con gái Hồ Lệ Thu nhiều lần chứng kiến những cuộc cãi nhau giữa ba dượng và mẹ. Thậm chí Phi Anh từng thấy mẹ cầm con dao định tự kết liễu cuộc đời. Lúc đó, Phi Anh hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cô chỉ biết ngồi nhìn vì không biết phải làm gì tiếp theo. “Mẹ nhìn qua Phi Anh và ánh mắt của một người mẹ thương con khiến Phi Anh nhớ mãi. Mặc dù mẹ đang rất tuyệt vọng, nhưng vì con, mẹ bỏ qua tất cả rồi tiếp tục cố gắng. Sau đó mẹ buông con dao xuống”, cô nhớ lại.

Ngọc Lan rơi nước mắt khi nghe lắng nghe con gái Hồ Lệ Thu kể lại những chuyện xưa Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, Phi Anh tiết lộ Hồ Lệ Thu từng mắc bệnh giống như bệnh máu trắng, bác sĩ nói nếu không nghỉ hát, nghỉ ngơi có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Dù vậy, Hồ Lệ Thu vẫn tiếp tục đi hát vì mưu sinh và có tiền nuôi con. Điều đó khiến Phi Anh suy nghĩ tiêu cực, cho rằng mình là gánh nặng của mẹ. Cô bộc bạch: “Mẹ có thể hạnh phúc hơn nếu không có mình. Nó dần dần ăn vào suy nghĩ của Phi Anh, đến khi có thêm vài vấn đề dồn vào nữa, mình thấy quá tải đối với một đứa trẻ mười mấy tuổi. Lúc đó Phi Anh từng có suy nghĩ tự kết thúc cuộc sống của mình. Nhưng Phi Anh cũng nghĩ lại ánh mắt của mẹ lúc định làm điều đó trước kia, rồi Phi Anh cũng vì mẹ mà tiếp tục cố gắng”.

Hồ Lệ Thu xúc động khi nhận được món quà ý nghĩa của con gái Ảnh: Chụp màn hình

Từng có lúc Phi Anh cảm thấy giận khi mẹ cứ mãi đi tìm hạnh phúc riêng cho mình. Nhất là với cuộc hôn nhân thứ ba, Phi Anh đã từng phải đối đầu rất kịch liệt vì nhận ra bản chất không tốt của người đàn ông này. Cô kể mẹ từng lớn tiếng với mình để đòi cưới người đàn ông đó: “Mẹ nói là tại sao không hiểu cho hạnh phúc của mẹ”. Phi Anh tâm sự điều cô cảm thấy lo lắng lúc đó là nếu mẹ đổ vỡ một lần nữa, chính cô cũng là người tổn thương chứ không riêng gì mẹ.

“Lúc mẹ biết được sự việc, Phi Anh chỉ thấy xót cho mẹ. Mình trách tại sao mẹ không nghe lời mình thì bây giờ đã không khổ như vậy. Nhưng bây giờ thì Phi Anh rất mong muốn mẹ tìm được một người đàn ông tốt. Thời điểm mà mình mong muốn có một người coi mình là con gái thì qua rồi. Bây giờ mình chỉ muốn mẹ kiếm được người hiểu mẹ, yêu thương mẹ thật lòng là đủ rồi”, cô nói thêm.