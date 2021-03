Diễn viên Thanh Thúy: 'Đức Thịnh xứng đáng với sự hi sinh của tôi'

Tôi rất tin tưởng vào khả năng của Đức Thịnh

* Xin chào diễn viên Thanh Thúy! Được biết gần đây chị có mở một trung tâm đào tạo nghệ thuật . Lần đầu thử sức ở lĩnh vực mới, chị có gặp khó khăn, trở ngại gì không?

Diễn viên Thanh Thúy: Chào Thanh Niên và quý bạn đọc! Vừa qua tôi có mở một trung tâm đào tạo nghệ thuật để dạy các môn năng khiếu như diễn xuất, nhảy, hát, MC... Ngoài là người sáng lập và điều hành thì tôi cũng có tham gia giảng dạy tại trung tâm. Do là lần đầu mình làm : Chào Thanh Niên và quý bạn đọc! Vừa qua tôi có mở một trung tâm đào tạo nghệ thuật để dạy các môn năng khiếu như diễn xuất, nhảy, hát, MC... Ngoài là người sáng lập và điều hành thì tôi cũng có tham gia giảng dạy tại trung tâm. Do là lần đầu mình làm giáo dục nên cũng không tránh khỏi những thiếu sót, cộng thêm tình hình dịch bệnh khiến tôi cũng gặp áp lực trong công việc. Tuy nhiên, tôi là người ham học hỏi nên sẽ tìm người có kinh nghiệm để học hỏi, trau dồi thêm. Cái nào mình làm chưa tốt thì mình làm lại, mình làm hoài cho đến khi nào được thì thôi. Ngoài ra, cũng nhờ có sự ủng hộ của anh Thịnh mà tôi tự tin là bản thân sẽ vượt qua và làm tốt vai trò này.

* Ngoài việc đầu tư kinh doanh thì trong năm 2021 này, chị có kế hoạch gì mới đối với thị trường phim ảnh không?

- Như mọi người biết đó, tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra khá phức tạp và chúng ta không biết là khi nào cuộc sống sẽ trở lại bình thường. Đối với ngành phim cũng chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh không ít. Do đó tôi cũng phải tìm cách để “thức thời” thôi, khán giả ra rạp xem phim không được thì mình để khán giả ngồi nhà xem phim. Nếu lúc trước tôi chuyên làm phim điện ảnh thì bây giờ mình phát triển mảng mới đó là web-drama trên YouTube. Được trải nghiệm và học hỏi thêm một hình thức làm phim mới, tôi cảm thấy rất hào hứng và tự tin.

Thanh Thúy không ngại học hỏi và thử sức ở nhiều lĩnh vực mới Ảnh: NVCC

* Sản xuất phim và đầu tư với kinh phí rất lớn, chị có lo sợ không?

- Thật sự những ai đang sống với ngành điện ảnh đều có tình yêu vô bờ bến với nghề mới làm được. Mình hiểu rằng những phim Việt Nam chưa hoàn thiện bằng các phim nước ngoài, nếu so sánh là khập khiễng. Người ta nói “trăm hay không bằng tay quen”, càng làm nhiều thì phim mới càng hay được. Tôi sản xuất cũng nhiều phim rồi, mình cứ bắt tay làm và rút kinh nghiệm thôi. Nếu mà sợ thì đã không làm và tôi rất tin tưởng vào khả năng của anh Thịnh, tin tưởng vào kinh nghiệm nhiều năm qua tích lũy của bản thân. Trong nghề nào cũng vậy, thắng thua là chuyện không thể tránh khỏi, quan trọng là bản thân mình có đủ bản lĩnh hay không.

* Vì sao vài năm gần đây, chị không lựa chọn những ngôi sao phòng vé hay những tên tuổi hot mà thay vào đó là những diễn viên trẻ?

- Ngày xưa làm phim hài nên bắt buộc tôi phải chọn những diễn viên hài. Những bạn đào đẹp hay kép đẹp lại không diễn hài được. Còn gần đây, tôi mạnh dạn chuyển hướng sang dòng phim tình cảm. Tôi nhận được nhiều kịch bản hay về những câu chuyện tình yêu đẹp trong phim nên bắt buộc phải chọn diễn viên trẻ để phù hợp với lứa tuổi của kịch bản đó viết ra.

Thanh Thúy thừa nhận áp lực, stress khi vừa điều hành công ty và quán xuyến gia đình Ảnh: NVCC

* Thanh Thúy vừa phải lo cho công việc, vừa phải lo cho gia đình, chị làm thế nào để cân bằng được cuộc sống?

- Giống như những người phụ nữ hiện đại khác, tôi phải cùng lúc đảm nhận nhiều vai trò. Trong công việc mình là một người lãnh đạo, một đầu tàu. Trong gia đình mình là một người con, một người vợ, một người mẹ. Chắc chắn stress, áp lực là điều hiển nhiên, mình không cách nào né khỏi hết và tôi phải tìm cách đối mặt với nó. Mình sắp xếp quỹ thời gian hợp lý hơn, phân chia thời gian cho công việc, cho gia đình và chăm sóc cho bản thân. Dù bận rộn thế nào tôi cũng phải dành thời gian để chơi với con, tập thể dục, thư giãn, học tập. Bởi vì khi mình có sức khỏe , có năng lượng thì mình sẽ làm mọi thứ tốt hơn. Và tôi mong có thể lan tỏa năng lượng tích cực này cho mọi người xung quanh mình.

* Giữa một người phụ nữ có địa vị, danh vọng ngoài xã hội và một người vợ, người mẹ quán xuyến cho gia đình. Bản thân chị hướng đến hình ảnh nào nhiều hơn?

- Tôi chọn gia đình hơn. Nếu chia ra hai bên thì mình chọn gia đình 6 và công việc là 4 thôi. Tôi thích được chăm sóc con cái, gia đình nhiều hơn là lo công việc. Thật sự nhiều lúc bị stress công việc cũng mệt lắm. Những lúc như thế mình sẽ dừng hết lại chứ không bị tham.

Chấp nhận lui về hậu phương vì Đức Thịnh

Bà mẹ hai con cho biết cô luôn chịu trách nhiệm với những quyết định và lựa chọn của mình. Kể cả việc nếu Đức Thịnh là người chồng chưa tốt thì cô vẫn chịu trách nhiệm và giúp chồng thay đổi Ảnh: NVCC

* Thanh Thúy từng chia sẻ lý do quyết định lấy Đức Thịnh là vì ngưỡng mộ. Vậy đến hiện tại, sự ngưỡng mộ đó còn không?

- Thường đàn ông yêu là nhìn bằng mắt trước, còn phụ nữ thì cảm thấy người đàn ông đó thú vị bởi tài năng, bản lĩnh của họ, từ ngưỡng mộ rồi mới yêu. Tôi đòi hỏi anh Thịnh rất cao ở chuyện anh ấy phải luôn cầu tiến. Và thật sự anh Đức Thịnh rất “ngoan”, khi tôi có những lời khuyên thì anh ấy làm theo, luôn luôn là như vậy. Anh Thịnh là người ham học hỏi, thiếu gì đều cố gắng cải thiện và phát triển bản thân. Ví dụ chuyện học Anh văn, ngày xưa anh Thịnh tệ lắm, tôi thì lại rất siêng học. Tôi từng nói anh Thịnh vào trung tâm để học như tôi, thậm chí mời thầy về dạy riêng nhưng cũng không được. Nhưng một thời gian sau, tôi thấy anh Thịnh tự học, mỗi sáng ngồi dậy là mở clip dạy tiếng Anh để học. Từ đó tôi cảm thấy sự ngưỡng mộ của mình dành cho anh Thịnh trong công việc là vẫn còn nguyên vẹn như ngày đầu.

* Thời điểm mới kết hôn, nhiều khán giả cho rằng chị có thể tìm được người giàu hơn, giỏi hơn. Sau nhiều năm chung sống, chị đáp lại những ý kiến này như thế nào?

- Không chỉ khán giả, ngay cả mẹ tôi cũng cảm thấy ở thời điểm đó là không phù hợp. Còn tôi biết phù hợp nên đã tự quyết định. Tôi chỉ yêu những ai mà mình ngưỡng mộ thôi. Thật sự từ lúc cưới anh Thịnh cho tới bây giờ tôi vẫn không bao giờ để ý đến những lời nhận xét đó đâu. Tôi biết rằng sự lựa chọn của mình là phù hợp. Bản thân tôi cũng là người biết chịu trách nhiệm cho những chuyện mình làm. Con người không ai hoàn hảo cả, có những lúc anh Thịnh không có những hành động hay việc làm quan tâm như những người chồng khác và tôi chịu trách nhiệm cho việc làm đó. Tôi hướng dẫn, tôi nhắc ảnh bằng những gì mình học được từ sách vở hay thực tế cuộc sống của gia đình khác. Tôi nói ảnh cần biết quan tâm tới gia đình thêm, cứ nói hằng ngày như thế. Thật sự nhiều lúc mệt mỏi, tôi cũng muốn có ông xã cùng chia sẻ những vấn đề trong gia đình, con cái. Lúc năng lượng mình còn nhiều thì góp ý bằng cách bình thường, chân thành và dịu dàng. Còn lúc năng lượng không còn thì tôi cũng nổi điên lên, cau có. Lúc đó tôi phải nhìn vào mặt tốt của anh Thịnh để tái tạo năng lượng cho mình.

Cô nói rằng Đức Thịnh rất "ngoan", chịu lắng nghe và tiếp thu những ý kiến, lời khuyên của mình Ảnh: NVCC

* Nhiều người đàn ông chỉ muốn người vợ được sống thoải mái, sung sướng và sẵn sàng gánh vác trọng trách kiếm tiền, lo kinh tế. Còn với gia đình chị, có vẻ như Thanh Thúy lo tất cả mọi thứ. Có bao giờ chị cảm thấy chạnh lòng không?

- Không đâu, tôi thích lo cho người khác, chỉ cần người đó xứng đáng với sự lo lắng của mình thôi. Lúc lo cho người khác, tôi thấy hạnh phúc lắm. Thậm chí mọi người sẽ thường thấy tôi là người lái xe chở anh Thịnh. Tại vì công việc của anh Thịnh căng thẳng lắm, lúc lên xe ảnh hay đuối, chạy lạc đường rất nhiều lần. Những lúc như vậy tôi sẽ nói đổi chỗ để tôi chạy.

* Vậy còn trong gia đình, anh chị có phân chia công việc nhà hay anh Thịnh có hỗ trợ chị không?

- Trong gia đình, một tay tôi quán xuyến hết tất cả. Đôi lúc tôi cũng cảm thấy quá sức. Nhưng tôi thấy rằng người đàn ông luôn biết cầu tiến, mình nhìn vào điểm mạnh đó để có thể bao hết những việc bên ngoài. Tôi chấp nhận lui về hậu phương để anh Thịnh tập trung phát triển sự nghiệp. Quan trọng là người đó có xứng đáng với sự hi sinh của mình hay không. Ở nước ngoài, vợ và chồng ngang nhau. Đi làm về, chồng cũng phải vào bếp, chăm con, làm việc nhà. Còn ở Việt Nam thì điều đó không được quy định nhiều, thông thường đều là người phụ nữ. Trong khi đó bản thân tôi lại yêu cầu cao, bắt đàn ông phải chia sẻ công việc với phụ nữ. Lúc trước thì đúng là có như vậy, nhưng sau này vì anh Thịnh phải tập trung cho công việc mới quá khó với ảnh nên tôi dần dần điều chỉnh lại. Tôi vẫn nhắc nhưng không đòi hỏi nhiều nữa. Đôi khi tôi thấy mệt, cũng quạu và thấy tại sao chồng không san sẻ. Nhưng thật sự thì người đàn ông đó phải có gì khiến tôi thấy sự hi sinh đó là xứng đáng. Và anh Thịnh xứng đáng với hi sinh của tôi. Tôi nhìn vào đó để mỗi ngày chấp nhận làm mọi chuyện trong gia đình mà không quá bức xúc.

Nữ diễn viên Blouse trắng chia sẻ cô cảm thấy hạnh phúc và viên mãn với cuộc hôn nhân của mình Ảnh: NVCC

* Sau hơn 10 năm chung sống, chị nhận định người bạn đời của mình như thế nào?

- Tôi cảm thấy may mắn, tự hào vì có được một người chồng tốt như anh Thịnh. Anh ấy là người hiền lành, chăm chỉ, có tài và luôn ủng hộ những quyết định của tôi. Mười năm thật sự là một hành trình dài, tôi và anh Thịnh cũng đã đối mặt với không ít thử thách. Nhưng sau tất cả, hai vợ chồng hiểu ra rằng để có được hạnh phúc, thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau là điều quan trọng nhất. Con người không ai hoàn hảo cả, ông trời sắp xếp cho chúng ta gặp một nửa của mình là để chúng ta có thể cùng nhau bù đắp những thiếu sót của đối phương. Bây giờ tôi cảm thấy hôn nhân của mình viên mãn và hạnh phúc.

* Hiện tại Thanh Thúy vẫn giữ được nhan sắc và vóc dáng thon gọn dù đã sinh hai con. Chị có thể chia sẻ một chút về bí quyết của mình không?

- Tôi rất ý thức được việc một người muốn làm gì cũng phải khỏe mạnh. Dù bận rộn cách mấy tôi cũng dành thời gian để tập thể dục. Không hẳn để vóc dáng đẹp đâu, tôi tập để khỏe hơn và tinh thoải thoải mái hơn. Tôi cũng là người rất kỷ luật trong chuyện ăn uống, nếu không được ăn cơm là không ăn. Tôi tự biết điều chỉnh trong chế độ ăn uống để giữ gìn vóc dáng.

* Xin cảm ơn Thanh Thúy về những chia sẻ!