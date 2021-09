IU dẫn đầu danh sách 7 sao nữ giàu nhất Kpop năm 2021

3. Cựu thành viên 2NE1 Dara đứng thứ 3 trong danh sách với khoảng 30 triệu USD. Ngoài ca hát, Dara còn diễn xuất trong các bộ phim như Cheese in the Trap (2018), Bcuz of U (2004)... Là một trong những gương mặt được yêu thích nhiều nhất ở Hàn Quốc và Philippines, Dara đã nhận được các hợp đồng quảng cáo lớn với các thương hiệu gồm Clio, Etude House, Nikon, dầu gội Head and Shoulders và nhiều hơn nữa.

Ảnh: Instagram NV