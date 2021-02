Kate Beckinsale: Từ đả nữ ma cà rồng đến ‘kỳ quan không tuổi’ của Hollywood

Minh tinh 7X xuất hiện lần đầu với Many Ado About Nothing (1993) rồi góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng. 5 năm sau tác phẩm đầu tay, Kate Beckinsale đặt chân đến Hollywood và gây ấn tượng với hàng loạt bộ phim: The Last Days of Disco (ảnh), Brokedown Palace, The Golden Bowl...

ẢNH: WARNER BROS.