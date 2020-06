Kathy Uyên: 'Tôi tự hào trước thành công của các diễn viên gốc Việt ở Hollywood'

Nữ diễn viên, đạo diễn cũng đã có những trải lòng về mùa dịch Covid-19 cũng như vấn đề xoay quanh làn sóng Black Lives Matter (tạm dịch: Mạng sống của người da đen cũng đáng giá) tại Mỹ. “Kathy rất buồn vì nhiều người trên thế giới lâm vào cảnh thất nghiệp, công ty mất doanh thu, nhiều rủi ro tiềm ẩn do dịch bệnh gây ra. Kathy cảm thấy những phiền muộn của mình cũng là từ lo lắng mà không làm gì được. Em gái Kathy ở Mỹ nên Kathy vẫn thường xuyên liên lạc để hỏi thăm tình hình của gia đình và bạn bè bên đó. Kathy tin là thời gian này cũng sẽ qua. Lạc quan mà nói những lúc như thế này sẽ giúp bản thân mình quý trọng gia đình và các mối quan hệ xung quanh khi chúng ta còn có sự kết nối với nhau”, nữ diễn viên Để mai tính giãi bày.

Covid-19 chưa hết, Mỹ lại gặp làn sóng Black Lives Matter . Kathy Uyên tâm sự cô lớn lên ở San Jose (bang California, Mỹ) vốn là một nơi có nhiều sắc tộc sinh sống, đủ các màu da nên không cảm thấy bị phân biệt đối xử. Hoặc là do bản thân đã quen với việc cam chịu tình trạng người da màu bị phân biệt trong một thời gian dài nên từng có lúc cô cho rằng điều này là bình thuờng.

“Khi phong trào #Me too xảy ra, vì tôi từng sinh sống và làm việc ở Hollywood nên những chuyện lạm dụng quyền lực bắt ép trao đổi tình dục nó khá phổ biến đến mức bình thường. Phong trào giúp mọi người nhận ra cái đó không hề đúng. Thì Black Lives Matter cũng giống vậy, nó khiến cho mọi người có cái nhìn đúng đắn hơn về sự đa dạng sắc tộc. Tôi nghĩ Black Lives Matter nên gọi và Everyone Lives Matter (tạm dịch: Mạng sống của mọi người đều đáng quý) chính xác hơn”, Kathy Uyên bày tỏ suy nghĩ.