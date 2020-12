‘Kỳ nghỉ nhớ đời’ là phim điện ảnh dở nhất Hàn Quốc năm 2020

Liên hoan phim Mâm xôi Hàn Quốc lần thứ 4 gồm 3 hạng mục là Bộ phim tệ nhất, Diễn xuất tệ nhất và Nhân cách tệ nhất. Kết quả dựa trên bình chọn từ 25 phóng viên xứ kim chi phụ trách lĩnh vực điện ảnh. Các ứng cử viên là tất cả những phim phát hành từ ngày 1.12.2019 đến ngày 30.11.2020.

Cuối cùng, giải Bộ phim tệ nhất Hàn Quốc 2020 thuộc về The Golden Holiday (tựa Việt: Kỳ nghỉ nhớ đời) do tài tử kỳ cựu Kwak Do Won thủ vai chính. Không chỉ vậy, nam diễn viên còn có thể ẵm luôn giải Nhân cách tệ nhất. “Chiến thắng” kép của Kwak Do Won nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm.

Nam diễn viên Kwak Do Won vừa được giải cá nhân Nhân cách tệ nhất, vừa nhận giải Phim tệ nhất cùng ê-kíp The Golden Holiday ẢNH: GETTY/AFP

Có 9 trong số 25 phóng viên tham gia khảo sát chọn The Golden Holiday là Bộ phim tệ nhất năm nay. Theo họ, tác phẩm không hề hài hước, cốt truyện chẳng có gì hấp dẫn, nội dung cũ kỹ, tình tiết phát triển cẩu thả và những cảnh hài nhạt nhẽo. Các nhà báo còn chỉ trích đứa con tinh thần của đạo diễn Kim Bong Han là: "Bộ phim này sản xuất quá kém", "The Golden Holiday không hề hài hước và cũng chẳng vui tí nào", “Không có lý do gì để trả tiền để xem bộ phim này"… The Golden Holiday có kinh phí sản xuất khoảng 9,1 tỉ won (193 tỉ đồng), nhưng chỉ thu hút được 530.000 người xem khi công chiếu. Trên IMDb, Kỳ nghỉ nhớ đời chỉ được 5,1/10 điểm.

Nam diễn viên chính của Kỳ nghỉ nhớ đời là Kwak Do Won hứng “gạch đá” từ phim ra ngoài đời thật. Anh được “trao” giải Nhân cách tệ nhất vì thái độ, hành vi và cách đối nhân xử thế có vấn đề trong quá trình làm việc. Được biết, Kwak Do Won đảm nhận vai chính trong hai phim ra mắt năm nay là The Golden Holiday và Steel Rain 2: Summit (tựa Việt: Cơn mưa thép 2: Hội nghị thượng đỉnh). Tuy nhiên, tài tử sinh năm 1973 không hề xuất hiện trong bất kỳ cuộc phỏng vấn nào tuyên truyền cho bộ phim.

Bộ phim Kỳ nghỉ nhớ đời thất bại về mặt chuyên môn lẫn thương mại ẢNH: POSTER PHIM

Chưa hết, Kwak Do Won từng vướng tin đồn hành hung một nhân viên quay phim vào tháng 6 năm nay. Sau đó, anh không hề quảng bá phim mà lại tham gia loạt các chương trình giải trí để thể hiện hình tượng tốt đẹp của mình trước công chúng. Một người bình chọn cho nam nghệ sĩ nhận xét: “Kwan Do Won góp mặt trên các show truyền hình mà không có bất kỳ lời giải thích nào về vụ hành hung. Anh ấy còn tự nhận mình là một người tử tế”.

Tác phẩm về nhì trong danh sách Phim tệ nhất Hàn Quốc 2020 là Road Family với sự tham gia của Chorong (nhóm Apink). Phim ra rạp từ tháng 7.2020, nhưng sớm "tịt ngòi" và chỉ lôi kéo được 5.477 lượt khán giả đến xem. 8 trong số 25 phóng viên đã nhất trí bỏ phiếu cho Road Family.

Chorong "lãnh" ngay giải thưởng Diễn xuất tệ nhất trong phim điện ảnh đầu tay ẢNH: POSTER PHIM

Bên cạnh đó, người đẹp Chorong cũng bị liệt là Diễn xuất tệ nhất trên màn ảnh rộng Hàn Quốc năm nay qua màn thể hiện trong Road Family. Đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên của mỹ nhân 9X sau 9 năm hoạt động nghệ thuật trong vai trò ca sĩ thần tượng. Song, lối diễn xuất của cô bị chê là giống người máy, không thể lột tả hay truyền tải cảm xúc của nhân vật. Thậm chí, Chorong còn nhận đánh giá thẳng thắn từ các phóng viên: “Đây là thành viên của một nhóm nhạc thần tượng có diễn xuất tệ nhất", "Cô ấy thực sự cần được đào tạo về diễn xuất"…