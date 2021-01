Mỹ nhân gốc Việt gây sốt trong show về giới siêu giàu là ai?

Ra mắt hôm 15.1 trên Netflix, show thực tế Bling Empire lập tức gây sốt khi mở ra cuộc sống xa hoa, hào nhoáng của giới thượng lưu gốc Á tại thành phố hoa lệ Los Angeles (Mỹ). Chương trình được nhận xét là sự kết hợp giữa bộ phim đình đám Crazy Rich Asians (Con nhà siêu giàu châu Á) và chương trình Keeping Up With the Kardashians của gia đình Kim “siêu vòng ba”. Bling Empire xoay quanh cuộc sống sang chảnh của Kane Lim, con trai của một tỷ phú Singapore, và những người bạn của anh ta

ẢNH: NETLIX