Nghệ sĩ Mạc Can đóng phim truyền hình ‘Nghiệp sinh tử'

Ở tuổi thất thập cổ lai hy, nghệ sĩ Mạc Can vẫn rất yêu nghề dù đôi lúc phải nhờ người dìu đến trường quay vì chân yếu, đi lại khó khăn. Được đóng phim cùng các đồng nghiệp một thời và đàn em trẻ trung, nghệ sĩ Mạc Can thể hiện rõ sự háo hức, vui vẻ. Vai diễn của "Bác Ba Phi" trong Nghiệp sinh tử là ông Thổ địa, thuộc dàn cast xuyên suốt phim, cùng với Công Hậu (Phán quan), NSƯT Hùng Minh (Diêm Vương), Đông Dương (Táo 1), Lê Thúy (Táo 2), NSƯT Phi Điểu (bà Nguyệt), Hoàng Sang (ông Tơ)… Được biết nhiều năm nay, ông bị bệnh loét dạ dày, bệnh thấp khớp khiến bản thân ra vô bệnh viện thường xuyên. Tuy vậy, khi được mời hoạt động nghệ thuật , diễn ảo thuật cho trẻ em, ông sẽ thu xếp nhận lời.

Do thời gian quay kéo dài, từ 2018-2020, nên sức khỏe nghệ sĩ Mạc Can thay đổi theo giai đoạn. Đạo diễn Bùi Ngọc Nam Phương cho hay mấy tập truyện đầu thì nghệ sĩ Mạc Can còn khỏe, đi lại khá nhanh nhẹn. Quay đến truyện 3 hay 4 thì ông bắt đầu khó di chuyển, địa điểm quay xa nên phải cắt cử nhờ người chở ông vào địa điểm quay, khi quay thì dìu nghệ sĩ vào set, hạn chế cho Mạc Can di chuyển. "Được cái vai Thổ địa ít đi qua lại, chỉ biến là xuất hiện, biến là bay đi, cũng đỡ. Gần đây đoàn phim cần quay bổ sung, hồi mấy tháng trước thì nghệ sĩ Mạc Can sức khỏe yếu rồi, không đứng lâu được nên tôi nhờ diễn viên Phi Bảo thế vai ông", đạo diễn Bùi Ngọc Nam Phương kể.