Đang nằm viện, Mạc Can vẫn xót cho hoàn cảnh của đàn em Hoàng Lan

Chia sẻ thêm với Thanh Niên, diễn viên Hoài An tiết lộ sức khỏe của nghệ sĩ Mạc Can đã ổn định hơn. Cô cho hay: “Bác sĩ đang tập cho chú Mạc Can đi từ từ, có thể là thứ hai sẽ xuất viện. Vì chú không có bảo hiểm nên nằm ở đây cũng sẽ tốn tiền. Nên nếu khỏe thì cho chú về nhà dưỡng bệnh. Tinh thần của chú Mạc Can thì vẫn vô tư và đùa giỡn với mọi người. Chú nói rất nhiều, hỏi đâu nói đó và còn nhạy cảm nữa". Hoài An kể khi trò chuyện, nghệ sĩ Mạc Can tâm sự ông thấy thương cho đàn em Hoàng Lan vì cuộc sống khó khăn, song lại không đủ tiêu chuẩn để vào viện dưỡng lão nghệ sĩ.