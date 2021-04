Nghệ sĩ Ngân Quỳnh: Từng nửa đêm ngồi khóc sao mình không lấy được đại gia

* Trong gia đình với 4 chị em, Ngân Quỳnh có bao giờ chạnh lòng khi bị so sánh trước sự thành công và nổi tiếng của những người còn lại không?

* Từng là một nghệ sĩ nổi tiếng trên sân khấu, nhưng sau này chị phải nhận nhiều vai diễn nhỏ, thậm chí là vai khách mời trong các web-drama, có bao giờ chị chạnh lòng không?

- Tôi cảm thấy mình mang ơn Tổ nghiệp khi khán giả vẫn còn ủng hộ rất nhiều, chính vì thế tôi không hề thấy chạnh lòng. Đến tuổi này mà tôi vẫn luôn kín lịch quay đã là may mắn với tôi. Thật sự nếu mình cứ nhớ về dĩ vãng, quá khứ thì đó là điều không nên. Nó chỉ là ký ức đẹp của mình, để tôi nhớ rằng trong quá trình hoạt động nghệ thuật từng có ký ức đẹp như vậy. Còn về chạnh lòng thì tôi không chạnh lòng đâu. Thật sự tôi rất hài lòng với sự nghiệp và công việc của mình hiện tại.

* Dù không nổi tiếng bằng các chị em nhưng Ngân Quỳnh lại may mắn khi có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Chị nghĩ sao về điều này?

Khi nhìn về các cặp đôi, tôi thấy đa số nghệ sĩ nữ càng nổi tiếng bao nhiêu thì cuộc sống hôn nhân của họ càng không trọn vẹn. Không phải họ xấu, mà vì họ tập trung cho công việc nhiều quá, khi về gia đình thì không hiểu được người chồng mình muốn gì, họ cần gì. Từ đó xảy ra những mâu thuẫn, không giữ được gia đình mặc dù họ muốn giữ. Khi yêu thương nhau thì người ta mới lấy nhau chứ, không yêu thì lấy làm gì. Nhưng lấy về có nhiều cái mình phải đối diện, phải xử lý nhưng họ không giải quyết được hết. Thật sự phải có người chồng hiểu và thông cảm cho mình. Tôi may mắn khi ông xã hiểu, ngược lại tôi cũng phải hiểu thì mới cân bằng được gia đình. Sự may mắn là một nhưng bản thân mình phải chịu khó, cố gắng duy trì. Tôi rất yêu ông xã, anh ấy có ngoại hình rất bắt mắt và bản tính rất tốt. Khi tôi làm ra tiền, ông xã sẽ cùng tôi giữ tiền và vun vén gia đình. Hiện tại bây giờ tôi không có những tài sản lớn như những người nghệ sĩ nổi tiếng khác nhưng đối với tôi, tài sản lớn nhất là hạnh phúc gia đình và sự nghiệp của mình hiện tại.

* Người ta nói “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, còn chị lại đảm nhận hai vai trò một lúc. Có bao giờ chị cảm thấy đuối sức không?

- Cũng có lúc làm việc nhiều quá, áp lực công việc khiến tôi hơi mệt mỏi một tí. Những lúc đó tôi lại nghĩ mình chỉ bực dọc nhất thời thôi, sau đó có những phút giây thư giãn mình sẽ thoải mái lại. Tôi cũng chỉ thư giãn 1,2 ngày thôi chứ lâu quá mình cũng nhớ công việc. Đối với tôi, được làm việc là thích nhất, dù đó là công việc ngoài xã hội hay công việc gia đình. Khi nấu ăn cho gia đình, tôi cảm thấy đó là điều hạnh phúc và cũng là trách nhiệm của người phụ nữ. Ông bà thường nói phụ nữ thường gắn liền với cái bếp, nhưng thời buổi hiện tại, phụ nữ ra đời làm việc nhiều cũng là cái hay, giải phóng tâm lý cho mình. Khi được tiếp xúc nhiều với xã hội, đó cũng là niềm hạnh phúc của họ. Nhưng phụ nữ cũng cần biết đến cái bếp để hòa nhập với gia đình, có cuộc sống vừa xã hội, vừa gia đình. Có áp lực một chút nhưng chỉ cần nghỉ ngơi thì mình sẽ khỏe.

* Nhưng chị có bao giờ buồn khi mình là trụ cột kinh tế chính trong gia đình không?

- Một khi mình đã chấp nhận rồi thì mình phải cố gắng chịu thương, chịu khó. Tôi có những lúc chạnh lòng, nửa đêm ngồi khóc tại sao mình không được may mắn như những người phụ nữ khác, có được người chồng đại gia, mua cho mình một căn biệt thự lớn, mua cho mình chiếc xe hơi để đi. Có những lúc tôi cực lắm, tôi phải chạy đi diễn nhiều nơi vì đi hát lương thấp lắm. Mình phải chạy nhiều thì mới có tiền nhiều. Tôi nghĩ mình là nghệ sĩ thì phải cố gắng làm sao có được số tiền tương đối, tạo dựng gia đình tốt, không để khán giả nhìn vào bảo nghệ sĩ nghèo, nghệ sĩ khổ. Tôi phải cố gắng chạy cho nhiều, có ý tưởng nhiều để sáng tạo ra loại hình mới, ý tưởng mới thì mới mong có được công việc ổn định. Chính suy nghĩ đó, tôi sẽ bớt đi những suy nghĩ tiêu cực là trông nhờ vào người đàn ông đại gia nào đó. Còn nói về duy tâm, tôi nghĩ mỗi người đều có một số phận. Tôi không thể so sánh được với những người phụ nữ có số may mắn, gặp được đại gia lo lắng cho mình. Có thể kiếp trước mình không có phước báu nên kiếp này mình phải chịu cực một chút. Nhưng khi nhìn lại, tôi thấy nhiều phụ nữ kém may mắn hơn mình, cực khổ hơn rất nhiều. Trước khi nhìn lên thì phải nhìn xuống, tôi thấy mình vẫn còn hạnh phúc, còn được may mắn và có năng lượng tích cực, làm việc tốt hơn, vun vén hơn cho gia đình.