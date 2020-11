Nguyễn Hưng lý giải lý do làm liveshow sau dịch covid, bão lũ

* Xin chào danh ca Nguyễn Hưng! Vì sao ông lại quyết định thực hiện liveshow này ở tuổi 65?

: Thật ra trong mùa dịch và bão lũ đang khó khăn như thế này, tôi không dự tính làm liveshow đâu. Cơ may tôi gặp Hồ Viết Cường, là người hỗ trợ đồng hành cùng tôi trong vai trò ban tổ chức. Trong lúc anh em nói chuyện với nhau, Cường muốn làm liveshow cho tôi. Nhưng tôi cũng có chút băn khoăn vì chúng ta đang trong thời kỳ dịch như vậy thì lấy đâu ra khán giả. Cường bảo rằng chỉ làm ở những chỗ nhỏ, vài trăm người. Cái này gọi là mini liveshow thì đúng hơn chứ không thể gọi là big show. Lý do tôi làm ở Quy Nhơn vì từ lúc về nước đến giờ, tôi chưa đến Quy Nhơn bao giờ nên rất mong muốn được trình diễn ở đây. Nhưng bây giờ lại gặp tình hình bão lũ thế này, chúng tôi cũng lo lắm. Tôi đã nói với Cường nếu được sẽ trích một phần từ chương trình để gửi tặng đồng bào miền Trung. Thật sự tôi không muốn làm lắm vì theo dõi tin tức quá tội đi.

* Thời điểm bão lũ như vậy, ông có sợ gây tranh cãi khi thực hiện liveshow lúc này không?

* Vốn là một nghệ sĩ nổi tiếng, sao ông không tổ chức một liveshow hoành tráng, để đời mà chỉ là một liveshow nhỏ?

- Mini liveshow không quá hoành tráng, đầu tư cũng không có bấy nhiêu. Bản thân cũng chỉ có mình tôi, chứ nếu có nhiều ca sĩ nổi tiếng họ sẽ đầu tư khác, xin tài trợ này kia vô nhiều. Còn show của tôi chỉ là các em nghệ sĩ nhỏ. Khi thực hiện liveshow này, tôi muốn kỷ niệm mình đã về nước và sống ở đây 10 năm. Mình dùng chữ liveshow, nhưng tôi chỉ mong khán giả khi đọc bài báo này sẽ hiểu nó chỉ là mini liveshow. Giống như tôi hát ở một phòng trà, một đêm hơn 10 bài rồi, còn đây là sân khấu, có đèn, âm thanh, có dance hơn thôi. Tôi về Việt Nam được 10 năm, đã đón nhận được nhiều sự yêu thương. Dĩ nhiên tôi muốn làm một liveshow hoành tráng, để đời nhưng không phải là lúc này. Bây giờ Việt Nam đang đối mặt với quá nhiều thiên tai, dịch bệnh. Nếu có nhiều tiền để làm liveshow, tôi thà đưa tiền đó để ủng hộ đồng bào ngay. Nói thật nếu bây giờ tôi có đủ vật chất để làm liveshow, tôi sẵn sàng trích phân nửa số tiền đó ra để ủng hộ đồng bào miền Trung. Thiếu gì lúc làm, trong lúc người ta đang khó khăn như vậy mà mình làm liveshow hoành tráng cũng không phù hợp.

* Anh có tin tưởng vào tên tuổi của mình có thể làm “cháy vé” chương trình lần này?

- Điều này tôi không dám, thứ nhất tôi là người có đạo nên không bao giờ kiêu ngạo. Có thể ai đó, người khác làm được nhưng Nguyễn Hưng chưa bao giờ nghĩ như thế. Trước khi ra sân khấu, mình đều xin Tổ sân khấu nhận được tràng pháo tay và sự ủng hộ của khán giả là đủ rồi. Trước đêm show, tôi chỉ mong, nghe ngóng tình hình bán vé xem có tốt không chứ chưa bao giờ dám tự tin vào mình. Tôi đi diễn cũng nhiều nơi, đi khắp nơi trên thế giới nhưng đến nơi nào không có khán giả thì buồn lắm. Không chỉ mình tôi, có những show rất nhiều ca sĩ tên tuổi nhưng vẫn không có khách. Không phải do một người quyết định, có nhiều show tôi nhìn poster cũng thấy chóng mặt, chỉ toàn ca sĩ tên tuổi. Tôi nghĩ những show như thế người trả tiền cũng đã rất nhiều nhưng đến khi diễn ra thì không được như ý.

* Điều anh mong muốn nhất ở liveshow lần này là gì?

- Điều tôi mong muốn nhất bây giờ là khán giả đến với tôi. Một người nghệ sĩ diễn thì phải có khán giả. Nếu mình bước ra sân khấu mà không có khán giả thì trong lòng sẽ buồn lắm. Giờ ông bầu có trả tiền đầy đủ thì tôi cũng không vui bằng nhìn thấy khán giả. Và ngay lúc bão thế này, nếu được doanh thu tốt tôi cũng xin trích một khoản nào đó để ủng hộ cho đồng bào, những người gặp thiên tai miền Trung.

Tôi không có dư

* Bí quyết gì để Nguyễn Hưng luôn được khán giả yêu mến và đón nhận sau bao nhiêu năm?

* Làm thế nào để Nguyễn Hưng vẫn giữ được phong độ và điệu nhảy trên sân khấu ở tuổi này?

- Đó là nghiệp của tôi, mình là ca sĩ và còn là dance. Đây là nghề cha truyền con nối, do mẹ tôi để lại nên phải giữ. Hình tượng khán giả nhìn Nguyễn Hưng là phải nhúc nhích, chứ tôi mà cứ đứng như cây trụ thì tôi cũng tự động rút lui. Chính vì điều đó đã trói buộc mình, tôi phải thường xuyên tập luyện. Nó hầu như là một món ăn hằng ngày mà mình không thể bỏ được. Tôi vẫn nhảy dây hằng ngày, phải đạp xe, đi bộ, hít đất, tập dance… Mỗi ngày tôi đều ôn lại những động tác, bài dance của mình. Ngày nào khỏe thì tập nhiều, còn không khỏe thì tập ít. Khi mình đã có tuổi, sức khỏe của mình cũng đã khác đi, không thể nào đòi hỏi bằng cậu trai trẻ được. Nhưng cũng chưa chắc cậu trẻ trai trẻ có sức bền như tôi (cười).

* Với một ca sĩ nổi tiếng như Nguyễn Hưng, chắc chắn cát-sê của anh sẽ rất tốt. Và đến bây giờ có lẽ anh đã tích lũy cho mình khối tài sản khổng lồ rồi đúng không?

* Nhiều nghệ sĩ có sở thích, thú vui như sưu tập xe, sưu tập nhà, đồ cổ… Vậy anh có những thú vui đó không?

- Thực sự nếu nói thú vui thì tôi chỉ mê đi câu cá. Tôi đam mê đơn giản lắm. Tôi đã trải qua khổ nhiều quá rồi, đi lên từ số 0, rồi bây giờ là có chút chút, chưa có gì mà tôi chưa được hưởng qua hết. Tôi nghĩ đó là ơn trên đã cho tôi, vậy là may mắn lắm rồi. Và cái may mắn nhất là đến bây giờ tôi vẫn đứng vững được trên sân khấu ở tuổi này. Những cái may mắn đó đã có đầy đủ quá rồi, tôi không mơ ước gì khác, không sưu tầm gì nữa. Tôi chỉ mong muốn là giữ sức khỏe để còn được phục vụ nghệ thuật, phục vụ khán giả và đó chính là niềm đam mê của tôi.