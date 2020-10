Nhà của gia đình diễn viên Hồ Bích Trâm bị tốc mái do bão số 9

Thông tin này lập tức nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Một người bạn của nữ diễn viên bày tỏ: “Gia đình có sao không chị gái ơi. Cầu mong miền Trung luôn bình an". “Cầu bình an đến gia đình em và miền Trung. Mong bão suy yếu để tránh thiệt hại lớn”, người xem khác chia sẻ. Một cư dân mạng bày tỏ: “Người nhà bình an là quan trọng nhất, qua bão rồi xây cất lại em nhé", một người bạn động viên. “Chị nghe mà xót xa quá, không biết phải làm sao nữa. Năm nay kinh khủng thật em ơi. Giờ chỉ biết cầu mong cho bão qua nhanh, mọi người được bình an để tái thiết lại cuộc sống. Thương mọi người quá".