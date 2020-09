Thí sinh Việt Nam vào top 4 show giải trí Hàn với lượng vote khủng

Cũng trong tập show phát sóng tối 4.9, các thực tập sinh I - Land đã có cơ hội gặp gỡ 4 thành viên nhóm nhạc đình đám Seventeen và tham gia thi cover hai hit Hit, Pretty U.

Sau khi trải qua thử thách này, những thực tập sinh cật lực chuẩn bị cho bài kiểm tra chính là chia team biểu diễn hai ca khúc Chamber 5 (Dream of Dreams) và Flame On. Hanbin thuộc nhóm Flame On cùng Sunghoon, Niki, K, Jay và Daniel. Màn biểu diễn này sẽ đến với khán giả trong tập 11 I - Land, chiếu ngày 11.9 trên Mnet