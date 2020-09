Thực tập sinh người Việt bị loại khỏi show âm nhạc Hàn Quốc

Bị loại trước thềm chung kết

Sau khi Taki bị loại trong tập trước, thì ở tập 11 I - Land chiếu tối 11.9, 10 thí sinh còn lại của chương trình đã chia thành 2 team biểu diễn hai ca khúc Chamber 5 (Dream of Dreams) và Flame On. Tại màn thử thách phần 3 này, Hanbin thuộc nhóm Flame On cùng Sunghoon, Niki, K, Jay và Daniel. Màn biểu diễn của cả hai nhóm đều rất bùng nổ và các thí sinh đã cống hiến hết khả năng để nhận được điểm số tốt nhất.

Nhà sản xuất Bang Si Hyuk khen ngợi nhóm Flame On: “Tiết mục đã được hoàn thành rất tốt. Tôi có cảm giác như đang thưởng thức những thần tượng chuyên nghiệp “xé nát” sân khấu vậy. Đây đúng là ý nghĩa của việc biểu diễn trên sân khấu. Tất cả đều rất tuyệt”. Tuy nhiên, riêng Hanbin nhận về nhiều nhận xét không tốt từ ban giám khảo cũng như đội ngũ sản xuất I - Land.

Hanbin dừng hành trình của mình tại I - Land trong tập 11 vừa qua ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Cuối cùng, Hanbin nhận số điểm thấp nhất từ ban giám khảo (72 điểm), xếp chót và chính thức dừng chân ở top 10 show I - Land. Vòng thi này không dựa vào kết quả bình chọn từ khán giả. Vậy là thực tập sinh Việt Nam đành lỡ hẹn với đêm chung kết chương trình dù trước đó liên tục nằm ở vị trí cao nhờ sự ủng hộ từ người xem.

Khoảnh khắc nghe đến tên mình ở hạng 10, Hanbin giữ bình tĩnh. Anh vẫn mỉm cười khi nói lời chia tay với các thực tập sinh may mắn được bước vào vòng trong. Hanbin phát biểu lời cuối trước ban giám khảo: “Xin chào, em là Hanbin. Em đã trải qua những kỷ niệm và có được kinh nghiệm đáng nhớ ở chương I - Land trong quãng thời gian luyện tập chăm chỉ với các người bạn tuyệt vời. Em cũng cảm ơn các nhà sản xuất”.

Nam nghệ sĩ vẫn giữ trạng thái tích cực sau khi nghe thông báo bị loại ẢNH: CẮT TỪ CLIP Khoảnh khắc thực tập sinh 22 tuổi quay lưng rời show khiến khán giả đau lòng ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trong clip giới thiệu tập 12 (chung kết), Hanbin rời khỏi ký túc xá I - Land trong bầu không khí cảm động. Anh chia sẻ: “Tôi đã có rất nhiều kỷ niệm vui vẻ khi luyện tập với bạn bè tại I - Land. Tất cả chúng tôi đều mơ ước trở thành thần tượng. Ca hát, nhảy múa và biểu diễn cùng nhau mỗi ngày - đó là ước mơ của tôi. I - Land là nơi mà lần đầu tiên tôi đứng trên sân khấu và chắc là tôi sẽ nhớ mọi thứ ở đây rất lâu ”.

Hanbin nói thêm: "Tôi thực sự thích tất cả các bạn trong chương trình và thực sự muốn chúng tôi ra mắt cùng nhau". Đồng thời, anh cũng cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ mình và tuyên bố sẽ không từ bỏ đam mê. Mỹ nam sinh năm 1998 thổ lộ với fan: “Tôi hứa rằng sẽ debut, nên mọi người hãy đợi tôi nhé. Tôi sẽ cố gắng tới cùng vì các bạn. Yêu các bạn rất nhiều. Những kỉ niệm ở I - Land sẽ là những ký ức đáng nhớ nhất đời tôi”

Hanbin ôm từng người bạn trong show trước khi rời đi ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Được biết, Top 9 sẽ bước vào đêm chung kết gồm K, Niki, Sunoo, Heeseung, Sunghoon, Jay, Jake, Daniel và Jungwon (xếp theo thứ hạng điểm trong tập 11). Tập chung kết sẽ được truyền hình trực tiếp trên Mnet vào 8 giờ tối 18.9 (giờ địa phương), tức 6 giờ tối theo giờ Việt Nam. Hai nhóm nhạc đình đám là BTS và TXT sẽ góp mặt trong đêm thi này.

Fan buồn bã, tiếc nuối cho Hanbin

Ngay khi tập 11 I - Land ra mắt và Hanbin phải nói lời chia tay với chương trình, dân mạng Việt Nam dậy sóng. Trên khắp các fanpage về Kpop hay các diễn đàn cộng đồng, nhiều người không giấu được nỗi buồn khi biết thực tập sinh 22 tuổi dừng “cuộc chơi” ở top 10.

Phần lớn các tài khoản Facebook đều cập nhật trạng thái bày tỏ niềm tiếc nuối lẫn an ủi anh: “Cảm ơn nỗ lực của Hanbin, cậu đã vất vả rồi. Giờ thì nghỉ ngơi và chuẩn bị cho một chặng đường mới ở phía trước nhé!”, “Về nhà thôi em ơi! Em đã làm rất tốt rồi, Việt Nam tự hào về em!”, “Thiên thần nhỏ đã xuất sắc rồi, không sao đâu em ơi”, “Anh đã làm rất rất tốt rồi, mọi người tự hào về anh lắm, Hưng ạ”…

Hanbin mong fan chờ đợi anh trở lại ẢNH: CẮT TỪ CLIP Từ đầu đến cuối, Hanbin đều giữ nụ cười trên môi dù bị loại ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Người hâm mộ đau lòng cho Hanbin khi phải khép lại hành trình tại I - Land trước thềm chung kết: “Nhìn Hanbin cười lại tự nhiên đau lòng, Bin ơi tụi chị luôn bên em. Em làm rất tốt rồi, giờ hãy nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị tinh thần cho những bước sắp tới nha”, “Dù thế nào thì Bin vẫn nở nụ cười thật tươi. Tương lai còn dài, nhiều con đường khác sẽ mở ra cho anh”, “Em sẽ đợi anh debut nha”, “Để một người mang quốc tịch nước khác debut ở đất Hàn thực sự rất khó. Nhưng tụi em vẫn đợi ngày anh ra mắt”…

Bên cạnh đó, cũng có không ít ý kiến cho rằng phía ban tổ chức đã chèn ép và cố tình loại Hanbin vì anh là người Việt Nam . Thậm chí, có một bộ phận fan còn khẳng định nhà đài Mnet đã lợi dụng Hanbin để thu hút sự chú ý của fan quốc tế rồi quyết định bỏ rơi anh trước tập cuối cùng. Song, quan điểm này cũng vấp phải những tranh cãi trái chiều.