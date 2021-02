Trấn Thành đăng ảnh hội ngộ, tuyên bố 'mãi yêu' ca sĩ Như Quỳnh

Trên Fanpage cá nhân, MC Trấn Thành đăng tải hình ảnh chụp cùng ca sĩ Như Quỳnh. Cả hai cười rạng rỡ khi có dịp hội ngộ với nhau ở Việt Nam. Diễn viên Bố già bày tỏ sự hào hứng khi được chụp ảnh cùng với người anh xem là thần tượng, đồng thời viết: “Chị Như Quỳnh yêu của em. Mãi yêu Như Quỳnh”. Cùng thời điểm này, giọng ca Duyên phận cũng đăng tải bức ảnh tương tự kèm theo lời nhắn nhủ: “Cảm ơn Xìn (tên gọi thân mật của Trấn Thành) luôn quan tâm đến chị nha. Thương lắm". Được biết hiện tại, giọng ca Vùng lá me bay đã có mặt tại Việt Nam, hoàn tất việc cách ly để có thể đón Tết ở quê nhà.

Khoảnh khắc này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước cuộc hội ngộ này, đồng thời ngưỡng mộ cách cư xử của diễn viên Cua lại vợ bầu dành cho những đàn anh, đàn chị trong nghề. Một tài khoản bình luận: “Cô Như Quỳnh là thần tượng của rất nhiều thế hệ khán giả, và đặc biệt là anh Trấn Thành". Người xem khác nêu quan điểm: “Như Quỳnh là hình mẫu, vẻ đẹp lý tưởng và là giọng ca huyền thoại trong lòng tất cả mọi người yêu nhạc trữ tình quê hương. Chị là thần tượng của tôi. Chúc chị luôn khỏe mạnh và bình an". Một cư dân mạng bày tỏ: “Cưng quá à. Nhìn mặt anh Thành với chị Như Quỳnh cũng có nét giống nhau nhỉ".

Được biết trước đó, ông xã Hari Won không ngại bày tỏ tình cảm dành cho Như Quỳnh trên sóng truyền hình. Cụ thể, anh cho biết giọng ca Vùng lá me bay là thần tượng của mình và nói thêm: “Không phải chỉ giọng hát mà còn con người chị. Khi tiếp xúc với chị ngoài đời chị rất nhẹ nhàng, tử tế và đàng hoàng. Có những thần tượng chỉ là thần tượng, chỉ nghe vì thích giọng hát nhưng có những thần tượng giống như biểu tượng cho một thế hệ nào đó và chị Như Quỳnh cũng vậy. Dĩ nhiên chị Quỳnh trong những năm gần đây không tốt, có thể chị gặp những chuyện về cuộc sống, sức khỏe không thuận lợi và giọng chị không tốt như chị Quỳnh đã từng..., nhưng vẫn là Như Quỳnh tôi yêu. Như Quỳnh có hát như thế nào thì vẫn yêu Như Quỳnh, mãi mãi là như vậy”.

Trong dịp Tết nguyên đán 2021, Trấn Thành ấp ủ dự án phim điện ảnh Bố già để trình làng với khán giả. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nam diễn viên phải thông báo về việc hoãn chiếu. Bởi lẽ anh và ê-kíp quan niệm “ sức khỏe cộng đồng hiện tại mới là ưu tiên hàng đầu". “Dù lỡ hẹn, nhưng chúng tôi tin, năm nay người dân Việt vẫn sẽ đón Tết, một cái Tết “lửa thử vàng” từ ý chí đến tinh thần đoàn kết của mọi người dân, trong đó có ê-kíp Bố già. Thương chúc mọi gia đình sức khỏe, bình an và may mắn. Hẹn gặp các khán giả của Bố già vào một ngày sớm nhất”, anh nhắn nhủ.